Электросамокатам предложат регулирование

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Необходимо как можно скорее ввести законодательное регулирование для передвижения на электросамокатах, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Как минимум, необходимы скоростные и возрастные ограничения, а также обязательное страхование гражданской ответственности. Конкретные законодательные поправки «СР» предложит после консультаций с экспертами.

«Электросамокаты – новый, достаточно скоростной и опасный вид транспорта, который набирает популярность в крупных городах. С началом сезона уже произошло несколько резонансных аварий, при этом в законодательстве электросамокаты даже не упоминаются, – отмечает Сергей Миронов. – Первые попытки регулирования предпринимаются в моем родном Санкт-Петербурге: власти договорились с прокатными компаниями об ограничениях скорости и мест парковки. Но это все на уровне добровольных соглашений и рекомендаций. Очевидно, что необходимы четкие нормы на уровне федерального законодательства, защищающие как самих пользователей электросамокатов, так и остальных участников движения».

Власти Санкт-Петербурга договорились с кикшеринговыми компаниями об ограничении предельной скорости электросамокатов 15 км/ч. Разрешенный лимит в Москве - до 25 км/ч, во многих городах нет никаких регулирующих норм. Еще в 2019 году Минтранс предложил поправки в ПДД о «средствах индивидуальной мобильности», к которым относятся и электросамокаты. Однако проект сочли недоработанным, он не был внесен в Госдуму. Различные предложения по теме высказывали общественные и экспертные организации, единого подхода пока нет. При этом правила передвижения для электросамокатов уже приняты во многих других странах.

«Нюанс в том, что электросамокаты различаются по характеристикам: какие-то по мощности ближе к велосипедам, какие-то – к мопедам, – указывает Сергей Миронов. – Думаю, что для тех и для других необходимы отдельные ограничения по скорости, по разрешенному возрасту использования. Также должна быть обязательная страховка для владельцев и пользователей. Мы обсудим конкретные предложения с экспертами, изучим мировой опыт, в итоге фракция «Справедливая Россия» предложит свой проект поправок. Нельзя пускать проблему на самотек, тем более в преддверии летнего сезона».

По статистике, в прошлом году произошло 331 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, шесть человек погибли. В этом году уже произошло несколько громких происшествий в Москве и Санкт-Петербурге.