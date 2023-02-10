Дополнительный автобусный маршрут будет работать в Самаре 11 февраля

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Его запустят в день проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».



.В Самаре 11 февраля 2023 года, в день проведения спортивного мероприятия – «XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», работа общественного транспорта будет усилена. Организуют дополнительный автобусный маршрут № 50у «Барбошина поляна – Красная Глинка (улица Батайская)».



.Автобусы данного маршрута проследуют с заездом к повороту на ГАУ ДО Самарской области «Спортивная школа «Чайка». Автобусы будут работать с предоставлением всех видов льгот, действующих на территории г. о. Самара.



Начало движения от остановки «Барбошина поляна» – в 07:50, последнее отправление – в 16:52. Начало движения от улицы Батайской – в 08:31, последнее отправление – в 16:14.



‼️Также напомним, что с 05:00 до 16:00 11 февраля 2023 года будет ограничено движение транспорта https://samadm.ru/media/news/41754/