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Одним из вопросов заседания стало развитие транспортных систем населенных пунктов, городов и городских агломераций.
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Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» 

10 февраля 2022 21:48
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Одним из вопросов заседания стало развитие транспортных систем населенных пунктов, городов и городских агломераций.

Сегодня, 10 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», которое провел помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин совместно с руководителем комиссии, главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. В работе комиссии принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители Минтранса РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных структур, главы субъектов. На заседании рассматривался вопрос формирования в стране единого проекта развития общественного транспорта в рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

В ноябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ сформировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры. Развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в том числе, в агломерациях, является одной из ключевых задач транспортной стратегии РФ. 

В ходе дискуссии были рассмотрены действующие государственные программы, инвестиционные проекты и механизмы, которые предусматривают обновление транспортной системы в целом по стране и в городских агломерациях в частности. Средства федерального бюджета предоставляются субъектам по результатам конкурсного отбора. Оценка проводится по группе критериев, которые определяют, насколько в регионе развита инфраструктура общественного транспорта, как ведется транспортное планирование и транспортная политика в целом. В 2020 и 2021 годах Самарская область входила в число 14 субъектов страны, которые по результатам конкурсного отбора получили поддержку из федерального бюджета. Самарско – Тольяттинская агломерация за два года получила 628,4 млн рублей на приобретение 50 автобусов и 22 троллейбусов. Отбор заявок субъектов РФ на 2022-2024 годы планируется объявить в 1 квартале этого года. 

Одним из вопросов заседания стало развитие транспортных систем населенных пунктов, городов и городских агломераций. Самарско-Тольяттинская агломерация – крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. В ее состав входят 8 городских округов и 9 муниципальных районов. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек). По поручению Губернатора Дмитрия Азарова министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разрабатывает комплексную транспортную схему СТА. Ее задача – выстроить оптимальные маршруты для удобства жителей региона, дать возможность эффективно осуществлять пассажирские перевозки муниципальным предприятиям и частным компаниям. Это один из базовых вопросов развития СТА, имеющий особую актуальность и влияющий на интенсивность социально-экономических процессов в регионе. Дмитрий Азаров подчеркивал: «этот вопрос важен для жителей всей Самарской области». Комплексная транспортная схема СТА включает, в том числе, модернизацию инфраструктуры, новые маршрутную сеть и тарифное меню. Предусмотрено строительство 4 транспортно-пересадочных узлов и ускоренное железнодорожное сообщение по маршруту «Новокуйбышевск (Липяги) – Самара – Аэропорт «Курумоч» – Тольятти». Развитию СТА будут способствовать строящиеся мост через Волгу и трасса в обход Тольятти, входящие в транснациональный коридор «Европа-Западный Китай». 

«Комплексная схема транспортного обслуживания населения – один из базовых вопросов Самарско-Тольяттинской агломерации, которая дает нам огромный, еще нераскрытый потенциал опережающего развития нашего региона», — отмечал губернатор. 

Развитие СТА предусматривает обновление общественного транспорта, в том числе за счет средств, привлеченных Самарской областью из федерального бюджета. От региона направлена заявка на закупку 50 автобусов для Самары, 109 – для Тольятти.

Теги: Дмитрий Азаров

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