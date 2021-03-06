Автобусов №480 в Самаре станет больше

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В Самаре жители микрорайонов "Кошелев Парк" и "Крутые Ключи" пожаловались в социальных сетях на то, что не могут добраться в город в час пик из-за отсутствия автобусов в вечерние и утренние часы. На сообщение отреагировали в региональном Министерстве транспорта.

- Во время очередной проверки на остановке "п. Петра Дубрава" с 6 до 8 часов утра, 4 марта, подтвердились факты неудовлетворительного обеспечения потребности населения отдельных районов в перевозке автобусами до Самары, - пишет Минтранс.

Известно, что сотрудники профильного ведомства уже связались с перевозчиком и дали поручение повысить число автобусов на маршруте №480, которые ходя от железнодорожного вокзала до микрорайонов "Кошелев Парк" - "Крутые Ключи". Кроме того, фирма должна свести к минимуму интервалы между рейсами в часы пик, пишет ПроГородСамара.

Напомним, ранее сообщалось о сокращении автобуса маршрута №59а, который ходит от 15-й микрорайона — до поста ГАИ. Также в январе было согласовано объединение автобусных маршрутов № 30 и № 65.

Фото: Pixabay.com