В Самаре согласовано объединение автобусных маршрутов № 30 и № 65.

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С 25 января объединенный автобусный маршрут № 30 будет следовать в соответствии с новой схемой от центрального автовокзала по Заводскому шоссе, с заездом на улицу Кабельную, до завода «Экран».

Как поясняет городской Департамент транспорта, объединение произошло с целью исключения дублирования маршрутов, оптимизации маршрутной сети и обеспечения устойчивой транспортной доступности улицы Кабельной.

Время отправления автобусов от центрального автовокзала в утренние часы пик – 05:34, 06:18, 07:01, 07:44; в вечернее пиковое время - в 16:46, 17:18, 18:55.

Отправление рейсов от завода «Экран»: в утренние часы пик – в 06:23, 07:05, 07:49, 08:33; в вечерние часы пик - в 17:35, 18:07, 19:45.

В остальные часы от центрального автовокзала маршрут проследует по ул. Победы до остановки «Станция метро «Кировская». Более подробное расписание будет отражено на сайте транспортного оператора (http://tosamara.ru/) к понедельнику.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.