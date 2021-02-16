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Власти Самары готовятся поменять маршрутную сеть муниципальных регулярных перевозок общественного транспорта. Одна из поправок в реестр касается автобуса, маршруту №59а, который ходит от 15-й микрорайона — до поста ГАИ.

Решение о сокращении маршрута, чиновники объясняют отсутствием достаточного пассажиропотока и дублированием другим автобусом. К слову, по подобному маршруту, от 15 микрорайона до поста ГАИ, следуют автобусы №59.

Помимо этого известно, что будет скорректирована работа 11 маршрутов общественного транспорта.

"Изменения касаются максимального количества используемого транспорта, курсирующего по муниципальным маршрутам, исходя из данных анализа пассажиропотока за предыдущие годы, а также протяженности маршрутов в части приведения в соответствие с фактической протяженностью по данным ГЛОНАСС", - говорится в пояснительной записке.

Например, количество автобусов маршрута № 51 (п. Красная Глинка - стация метро "Кировская") будет сокращено с 15 до 6, а 61 маршрута (ТЦ "Колизей" — Хлебная площадь) — с 17 до 8. Помимо этого изменится 75 маршрут - он будет курсировать от улицы Красных Коммунаров до конечного пункта "Аэропорт-2". Количество задействованных транспортных средств также сократится.

Предполагается, что проект вскоре будет передан на согласование, пишет ГТРК Самара.