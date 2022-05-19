Я нашел ошибку
Главные новости:
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
У 40% жителей Самары нет денег на отпуск
У 40% жителей Самары нет денег на отпуск
В Самарской области предупредили о заморозках до -4°C
В Самарской области предупредили о заморозках до -4°C
Площадь лесных пожаров в России растет четвертый день подряд.
Площадь лесных пожаров в России растет четвертый день подряд
В Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде
В Кремле приняли решение оставить прямые выборы губернаторов в неизменном виде
Центробанк оценил уровень годовой инфляции в России
Центробанк оценил уровень годовой инфляции в России
Он отметил символичность того, что юбилейный фестиваль проходит в столице Самарской области. 
Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Всероссийской Студвесны в Самаре
Это связано с тем, что пользователи будут постепенно переходить на Android из-за доступности приложений и бесконтактной оплаты.
Минцифры: доля iPhone в России сократится в два раза до конца 2024 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.56
0.02
EUR 66.61
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре

19 мая 2022 09:47
38
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре

Напомним, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории городского округа Самара ограничивается движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети.

Так, 19 мая 2022 года с 14:00 до 23:59 23 мая 2022 года будут действовать следующие ограничительные меры: 

- по улице Красноармейской на участке от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе;

- по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице  Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе; 

- по улице Молодогвардейской на участке от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.

Данные ограничения не распространяются на спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

С полным перечнем участков улично-дорожной сети, на которых введены ограничения движения в период проведения фестиваля, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке: https://samadm.ru/media/news/37234/ .

Помимо этого, остановка и (или) стоянка транспортных средств запрещены на следующих участках: 

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской – до 23:59 24 мая 2022 года

- по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной – до 23:59 23 мая 2022 года;

- по Студенческому переулку от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской – до 23:59 25 мая 2022 года;

- по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе, по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе, по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской – до 23:59 23 мая 2022 года

- по улице Ярмарочной от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской – до 23:59 23 мая 2022 года.

 Также с 14:00 19 мая 2022 года до 23:59 23 мая 2022 года по временной схеме будет организовано движение общественного транспорта, а именно автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 80, 226, 297, 3 и трамваев маршрутов №№ 3, 20, 22

Обращаем также внимание на то, что в период поведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00. В таком режиме городской пассажирский транспорт начал функционировать в ночь с 18 на 19 мая 2022 года и закончит в ночь с 23 на 24 мая 2022 года.

Просим горожан заблаговременно планировать свои поездки.

Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
18 мая 2022, 12:31
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
Горожанам приносят извинения за временные неудобства, просят отнестись с пониманием и заранее продумать варианты проезда.  Транспорт
366
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
08 марта 2022, 13:16
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
С мая по август 2022 года автобусы по дачным маршрутам будут ходить по средам, пятницам и выходным. Транспорт
4664
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021, 11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
Такая мера принята в связи с работами на теплотрассе.
Транспорт
1851
  • Консультант плюс
В центре внимания
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
19 мая 2022  09:47
Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре
28
Он отметил символичность того, что юбилейный фестиваль проходит в столице Самарской области. 
18 мая 2022  23:16
Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Всероссийской Студвесны в Самаре
556
18 мая 2022  21:45
Дмитрий Азаров и помощником Президента РФ Игорь Левитин проверили ход строительства моста через Волгу
420
Шоу, получившее название «Восход», подарит самарцам и гостям города уникальное красочное представление мирового уровня.
18 мая 2022  21:34
«Восход» начался – на «Солидарность Самаре Арене» стартовало грандиозное шоу открытия 30-й Всероссийской Студвесны
374
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
18 мая 2022  13:15
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
371
Весь список