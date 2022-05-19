Актуальные ограничения движения транспорта в период проведения Студвесны в Самаре

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Напомним, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории городского округа Самара ограничивается движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети.

Так, 19 мая 2022 года с 14:00 до 23:59 23 мая 2022 года будут действовать следующие ограничительные меры:

- по улице Красноармейской на участке от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе;

- по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе;

- по улице Молодогвардейской на участке от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.

Данные ограничения не распространяются на спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

С полным перечнем участков улично-дорожной сети, на которых введены ограничения движения в период проведения фестиваля, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке: https://samadm.ru/media/news/37234/ .

Помимо этого, остановка и (или) стоянка транспортных средств запрещены на следующих участках:

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской – до 23:59 24 мая 2022 года;

- по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной – до 23:59 23 мая 2022 года;

- по Студенческому переулку от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской – до 23:59 25 мая 2022 года;

- по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе, по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе, по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской – до 23:59 23 мая 2022 года;

- по улице Ярмарочной от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской – до 23:59 23 мая 2022 года.

Также с 14:00 19 мая 2022 года до 23:59 23 мая 2022 года по временной схеме будет организовано движение общественного транспорта, а именно автобусов маршрутов №№ 24, 92, 34, 80, 226, 297, 3 и трамваев маршрутов №№ 3, 20, 22.

Обращаем также внимание на то, что в период поведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00. В таком режиме городской пассажирский транспорт начал функционировать в ночь с 18 на 19 мая 2022 года и закончит в ночь с 23 на 24 мая 2022 года.

Просим горожан заблаговременно планировать свои поездки.