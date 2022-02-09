9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары

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В День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары

В связи с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, в историческом центре Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре). Ограничительная мера будет действовать с 06:00 до 14:00 10 февраля 2022 года по ул. Пионерской на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина.



Также на вышеуказанном участке в период с 20:00 9 февраля 2022 года до 06:00 10 февраля 2022 года будут ограничены остановка и (или) стоянка транспорта.



Более подробно с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться здесь: https://samadm.ru/media/news/35380/