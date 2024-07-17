20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта

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В субботу, 20 июля 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч (первый тур МИР РПЛ сезона 2024-2025 гг.) между командами «Крылья Советов» и «Зенит». Начало матча в 18:30.

Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной, в обоих направлениях) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 11, 22, 24, 25 следуют от Барбошиной поляны.

Таким образом, до ТЦ «Апельсин» можно добраться на трамваях, работающих на маршруте № 5. А чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами. Они едут от ТЦ «Апельсин» до улицы Ташкентской, с соблюдением всех остановочных пунктов.

Трамваи маршрута № 11 в субботу традиционно проследуют к стадиону «Солидарность Самара Арена».

Также дополнительно будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте №22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. После окончания матча дополнительные трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте «Солидарность Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.