В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом подземного газопровода на территории города Самара до 06:00 24 июля 2024 года продлено ограничение движения транспорта на пересечении улиц Вилоновской и Буянова.

В период ремонта коммуникаций автобусы маршрута № 50 следуют по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание водителей на необходимость заранее планировать свои поездки.