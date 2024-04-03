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6 из 10 самарцев — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов

3 апреля 2024 10:08
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6 из 10 самарцев — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

58% самарцев поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (63 и 52% соответственно). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше.

Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

Время проведения: 25—28 марта 2024 года

Какие законодательные ограничения нужны для вождения самокатов и электросамокатов? (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
1. Ограничение скорости
2. Возрастное ограничение 18+
3. Введение обучения по безопасной эксплуатации/теоретический экзамен/наличие удостоверения по типу водительского
4. Запрет движения по тротуарам/пешеходным зонам (движение только по специально оборудованным дорожкам/полосам/за пределами города)
5. Введение/расширение системы штрафов за нарушения ПДД

 

Теги: Городской транспорт Опрос

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