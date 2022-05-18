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18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре

18 мая 2022 12:31
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18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре

Для обеспечения безопасности участников и гостей XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», на период проведения фестиваля с 18 по 24 мая, вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в центре Самары и в районе стадиона «Солидарность Самара Арена». 

В день открытия фестиваля с целью обеспечения безопасности дорожного движения с 06:00 до 23:59 18 мая 2022 года вводится ограничение по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018, по Проезду № 6, Проезду № 9, Проезду № 12, по улице Первой Стадионной. 

Данные меры не распространяются на спецтранспорт (машины полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны), а также автобусы-шаттлы и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

С информацией об ограничении движения транспорта и запрете парковки машин на участке улично-дорожной сети регионального значения, а именно на дублере Московского шоссе, можно ознакомиться в официальной группе «Минтранс Самарской области» в социальной сети «ВКонтакте» – по ссылке: https://vk.com/wall-165707337_497.

Кроме того, ограничения движения транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, вводится 
с 14:00 19 мая 2022 года до 23:59 23 мая 2022 года на следующих участках:

- по улице Красноармейской на участке от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе;

- по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе;

- по улице Молодогвардейской на участке от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.

Подробная информация об этом (включая схемы) – на официальном сайте Администрации городского округа Самара по ссылке: https://samadm.ru/media/news/37234/

Вместе с тем, с 13:00 до 23:59 23 мая 2022 года по улице Молодогвардейской в границах улиц Маяковского и Полевой будет ограничено движение транспорта. Исключение составят спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны), общественный транспорт, автобусы-шаттлы и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Для удобства горожан и гостей региональной столицы 18 мая 2022 года, в день открытия фестиваля, будет усилена работа общественного транспорта. Подробная информация об этом (включая схему проезда к парковкам стадиона «Солидарность Самара Арена) – на официальном сайте Администрации городского округа Самара по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/37214/.

Обращаем также внимание на то, что в период проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00.

В таком режиме городской пассажирский транспорт начнет функционировать в ночь с 18 на 19 мая 2022 года и закончит в ночь с 23 на 24 мая 2022 года.

Горожанам приносят извинения за временные неудобства, просят отнестись с пониманием и заранее продумать варианты проезда. 

Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

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