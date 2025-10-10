Я нашел ошибку
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве

10 октября 2025 15:20
171
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".

Фермер из Исаклинского района Самарской области Илья Ятманкин проверил свои знания в аграрной сфере на федеральном уровне. Он принял участие в первом Всероссийском «Агродиктанте», который прошел прямо на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве.

В церемонии открытия масштабной просветительской акции для всех, кто интересуется сельским хозяйством, приняли участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. Вместе с сельхозпроизводителями, фермерами и школьниками они ответили на вопросы теста.

«В «Агродиктанте» предусмотрено четыре уровня сложности, чтобы объективно оценить знания участников. Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области. Большинство вопросов были связаны с ежедневной работой, поэтому ответить на них не составило труда. Но попадались и такие, на которые даже мне, фермеру со стажем, казались сложными. Надеюсь, что я на них ответил верно, – поделился своими впечатлениями Илья. – Считаю, что «Агродиктант» – это яркое событие для российского агропрома. Главное его назначение – заинтересовать и повысить вовлеченность в сельское хозяйство тех, кто трудится в других отраслях, но задумывается о смене работы, или тех, кто стоит перед выбором профессии. Может, кого-то это вдохновит попробовать себя в аграрной отрасли».

Одновременно с федеральной площадкой акция прошла и в Самарской области. На территории региона было организовано 36 специально оборудованных площадок для проведения тестирования. Главной стала площадка в Самарском аграрном университете, где 150 студентов и преподавателей уже проверили свои знания в области АПК. Организатором площадки в вузе и ее официальным регистратором выступил молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Березин.

«Благодарю каждого участника за проявленный интерес и активность! Уверен, что «Агродиктант» стал для всех не только проверкой знаний, но и открыл новые горизонты, позволил узнать много нового об одной из важнейших отраслей в жизни каждого человека», – отметил представитель молодежного правительства региона.

В этом году «Агродиктант» прошел впервые и был приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов из разных сфер АПК: от растениеводства и цифровизации до истории аграрного сектора. Каждый участник получит электронный сертификат, а победители – дипломы.

Проведение «Агродиктанта» – один из важных шагов в реализации стратегических задач, поставленных в рамках федерального проекта «Кадры для АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который открывает новые возможности для популяризации аграрных знаний и привлечения молодежи в отрасль сельского хозяйства.

Формирование кадрового потенциала и популяризация профессий в сельском хозяйстве, предотвращение оттока молодежи из сельских территорий – один из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, представленной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Напомним, в прошлом году по его инициативе размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тысяч рублей, а теперь он достиг 103,5 и 207 тысяч рублей в зависимости от уровня образования.

 

Фото: Минсельхоз Самарской области.

