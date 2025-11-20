Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве

96

В рамках работы на Транспортной неделе делегация министерства транспорта и автомобильных дорог региона во главе с Артуром Абдрашитовым посетила с ГКУ «Организатор перевозок», подведомственную организацию Дептранса Москвы.



Это ключевое учреждение, отвечающее за координацию работы наземного городского пассажирского транспорта столицы. На встрече с первым заместителем руководителя учреждения Иваном Феньковым московские коллеги поделились уникальным опытом построения эффективной транспортной системы.



Делегация министерства ознакомилась с работой единого диспетчерского центра организации перевозок, где в режиме реального времени осуществляется контроль за движением всего наземного транспорта Москвы. Также специалисты изучили особенности заключения брутто-контрактов и построения оптимальной маршрутной сети.

«Мы детально ознакомились с принципами, которые позволяют Москве быть флагманом в организации городских перевозок. Наибольший интерес для нас сейчас представляют практики интермодальности, когда различные виды транспорта работают как единый организм для максимального удобства пассажира»,

— отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.

Фото: минтранс СО