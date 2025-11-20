Я нашел ошибку
Главные новости:
5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве
В виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 
Парадная коробка будет состоять из 100 курсантов военно-учебного центра СамГТУ и 30 казаков из добровольческого отряда БАРС-15 «ЕРМАК», участников СВО.
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими студентами-участниками Парада Победы в Москве
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве

20 ноября 2025 19:11
96
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.

В рамках работы на Транспортной неделе делегация министерства транспорта и автомобильных дорог региона во главе с Артуром Абдрашитовым посетила с ГКУ «Организатор перевозок», подведомственную организацию Дептранса Москвы.

Это ключевое учреждение, отвечающее за координацию работы наземного городского пассажирского транспорта столицы. На встрече с первым заместителем руководителя учреждения Иваном Феньковым московские коллеги поделились уникальным опытом построения эффективной транспортной системы.

Делегация министерства ознакомилась с работой единого диспетчерского центра организации перевозок, где в режиме реального времени осуществляется контроль за движением всего наземного транспорта Москвы. Также специалисты изучили особенности заключения брутто-контрактов и построения оптимальной маршрутной сети.

«Мы детально ознакомились с принципами, которые позволяют Москве быть флагманом в организации городских перевозок. Наибольший интерес для нас сейчас представляют практики интермодальности, когда различные виды транспорта работают как единый организм для максимального удобства пассажира»,
— отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.

 

Фото:  минтранс СО

 

Фото:  минтранс СО

Теги: Москва Самара

