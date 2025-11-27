Педагогам агротехклассов в сельских школах губернии выплачивают ежемесячные стимулирующие выплаты

Я нашел ошибку
Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
Педагогам агротехклассов в сельских школах губернии выплачивают ежемесячные стимулирующие выплаты

249
Ежемесячная доплата для учителя агрокласса составляет до 30 тысяч рублей. Такая поддержка не только повышает престиж профессии сельского педагога, но и стимулирует их постоянно повышать свои знания.

Педагогам агротехнологических классов в сельских школах Самарской области выплачивают ежемесячные стимулирующие выплаты. Эта мера поддержки стала частью федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ежемесячная доплата для учителя агрокласса составляет до 30 тысяч рублей. Такая поддержка не только повышает престиж профессии сельского педагога, но и стимулирует их постоянно повышать свои знания, поскольку агротехклассы работают на стыке физики, биологии, цифровых технологий и современных аграрных практик.
«Я вернулась в село — и здесь нашла своё призвание», — рассказывает Анастасия Молчанова, молодой педагог из села Хворостянка.
Четыре года назад Анастасия Александровна окончила педагогический вуз в Самаре и вернулась в родное село. Сегодня она — один из первых в регионе учителей агрофизики: её ученики изучают не только законы Ньютона и термодинамики, но и физику полёта дронов, принципы энергоэффективности сельхозтехники и особенности дистанционного мониторинга полей.
«Я никогда не думала, что буду учить детей пилотированию агродронов. Но когда в класс пришёл первый квадрокоптер — искра загорелась в глазах у всех: и у детей, и у меня», — рассказывает молодой педагог.
Недавно Анастасия Александровна прошла повышение квалификации в Самарском государственном аграрном университете по специальной программе для педагогов агротехклассов. Скоро отправится на курсы пилотирования дронов.
Как молодой педагог, приехавший в село, Молчанова получила существенные, по её словам, меры поддержки — единовременную денежную выплату, оформила ежемесячные надбавки и встала в очередь на квартиру в «Агрогородке» — малоэтажном комплексе для молодых специалистов и семей, строящемся в Хворостянке.
Девушка отмечает, что отношение к жизни на селе меняется. «Раньше многие дети смотрели на село как на место, откуда надо уехать. Сейчас оно воспринимается как точка старта. Они видят: здесь можно учиться, расти, применять технологии и быть востребованным, — говорит Анастасия Александровна. - Мы не учим детей работать в «колхозе». Мы готовим специалистов, которые завтра будут управлять беспилотными комбайнами, разрабатывать биосенсоры для почвы и создавать цифровые карты урожайности».
Эксперты отмечают, такие изменения - это результат системной государственной работы по укреплению кадрового потенциала АПК — от школьной скамьи до профессионального старта. Сегодня для молодежи на селе доступно и качественное образование, и производственная практика, и финансовая поддержка, и комфортные, современные условия.
Большое внимание привлечению молодых специалистов в АПК в Самарской области уделяет губернатор Вячеслав Федорищев. По его поручению уже дважды повышался размер стимулирующих выплат для молодых специалистов в сельской местности. Согласно проекту областного бюджета, с 2026 года выпускники вузов в АПК смогут получать единовременные выплаты в размере 414 тысяч рублей, а выпускники колледжей — 207 тысяч рублей. Кроме того, со следующего года эти выплаты смогут получать молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна. 
Необходимо отметить, что средства на стимулирующие выплаты учителям поступают от фермеров, агропредприятий и частных инвесторов, участвующих в создании и поддержке агротехнологических классов в сельских школах. При этом 95% понесённых ими затрат компенсируется из федерального и регионального бюджетов, что формирует устойчивую модель партнёрства государства, бизнеса и системы образования.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Школа

