Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка дает мощнейший импульс развитию сельского хозяйства»

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В выходные, 2-3 сентября, в поселке Усть-Кинельский прошла XXV юбилейная Поволжская агропромышленная выставка, которая собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 20 регионов РФ, а также Республики Беларусь. Была представлена продукция более 500 различных компаний. На протяжении всех лет выставка дает мощный импульс развитию агропромышленного комплекса Самарской области и всей страны. Вклад работников аграрного сектора в обеспечение продовольственной безопасности подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что выставка стала значимым агропромышленным событием федерального масштаба. Здесь находят новых клиентов и поставщиков, надежных партнеров и единомышленников. «Эта выставка всегда дает мощнейший импульс развитию агрономии, сельского хозяйства в целом, индустрии инноваций и, конечно же, дополнительному привлечению инвестиций. Нам есть чем гордиться. Я искренне благодарю всех тружеников села за выдающиеся достижения последних лет», – отметил Дмитрий Азаров и напомнил о рекордной урожайности в прошлом году.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 32,1 ц/га в весе после доработки за прошлый год составил более 3,6 млн тонн – это максимальное значение за последние 40 лет. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что и в этом году урожайность будет выше средних многолетних значений. «Даже в этих непростых погодных условиях научный подход, соблюдение технологий, ответственность за родную землю и любовь к ней позволят нам достигать замечательных результатов. А наша прекрасная самарская земля, конечно же, на такую любовь ответит урожаем», – уверен губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в последние годы отрасль сельского хозяйства региона активно и динамично развивается. И это заметно и на федеральном уровне: «Вы знаете, что совсем недавно во время визита Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев отметил ускоренные темпы развития сельского хозяйства Самарской области по сравнению даже с высокими общероссийскими темпами».

Приветственный адрес от первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина зачитал сенатор РФ от Самарской области Андрей Кислов. «За многие годы проведения выставка завоевала высокий авторитет и достойное место в системе информационного обеспечения агропромышленного комплекса России. Неизменным достоинством выставки является демонстрация достижений во всех отраслях АПК. На площадке представлены новейшие образцы сельскохозяйственной техники, результаты и современные решения в животноводстве, растениеводстве, инновационные ветпрепараты, агрохимия», – отметил он.

Депутат Госдумы РФ от региона Виктор Казаков высоко оценил качество представленной на выставке продукции. «Я впечатлен тем техническим оснащением, которое представлено на этой выставке, людьми, которые работают на этой технике и сельскохозяйственном производстве. Я поздравляю вас с этим очередным событием, желаю всяческих успехов в выращивании сельхозкультур, производстве сельхозпродукции, здоровья, счастья и уверенности в будущем», – обратился парламентарий к гостям и участникам выставки.

Сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления, перед аграрным сектором стоят масштабные стратегические задачи. Это прежде всего обеспечение продовольственной безопасности страны, насыщение рынка сырьем и продуктами местного производства, выстраивание новых рынков сбыта. Агропромышленная выставка как раз дает такие возможности.

Традиционно на открытой площадке «Сельская улица» были представлены достижения всех 27 муниципальных районов Самарской области, а также собраны экспонаты народного и ремесленного творчества, блюда различных кухонь, мастер-классы и интерактивы. Результаты работы оценил Глава региона. «Выставка помогает познакомить не только жителей района, но и всей Самарской области с продукцией, которую выпускают наши сельхозпроизводители, нарастить клиентскую базу и повысить покупательский спрос», – отметил глава Большечерниговского района Алексей Акимов, представляя руководителю области производителей своего муниципалитета.

Одной из задач работы «Сельской улицы» является поддержание патриотического воспитания молодого поколения и сохранение традиций многонационального населения Самарской области. Отличительная особенность выставки в этом году – стенды поддержки бойцов, которые участвуют в специальной военной операции. Любой желающий мог внести свой вклад в победу – сплести маскировочные костюмы и сети. Вместе с волонтерами Дмитрий Азаров укомплектовал посылку для передачи бойцам – одежда, сухие супы, чай, консервы, варенье. Вся продукция местного производства. «Спасибо вам за то, что вы делаете, от чистого сердца помогая нашим защитникам Отечества», – обратился Дмитрий Азаров.

Муниципальные районы представили много детских игрушек и сувенирной продукции, сделанные руками народных умельцев. Глава региона отметил высокое качество изделий и поручил помочь производителям представить продукцию к приобретению для детских садов и других учреждений социальной сферы Самарской области.

В этом году был организован новый раздел выставки «Цифровые решения в области АПК». Евротехника МПС продемонстрировала оборудование для точного земледелия и сельскохозяйственной техники: Trimble, MaterMacc, SIPTEC, Poettinger. В 2022 году вывели на рынок систему автоматического вождения под собственным брендом VECTOR. Компания Смарт-сервис предложила современные цифровые решения. ДельтаТех представила современную систему для микрокапельного опрыскивания. А организация Кайпос рассказала о производстве агрономических метеостанций и станций для оптимизации орошения.

Павильон «Кадры для сельского хозяйства Самарской области» в этом году представил экспозиции 12 образовательных учреждений среднего профессионального образования, в компетенцию которых входит подготовка кадров для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Здесь продемонстрировали ветеринарный осмотр с использованием макетов животных, работу с овоскопом, который позволяет проверить куриные яйца на свежесть, и нитратомером.

Также гости выставки стали свидетелями показательных выступлений джигитовочной группы «Борская крепость», а изюминкой выставки стал традиционный конкурс коров. Зрелищный и полезный для оценки племенного потенциала животных конкурс проходит в 11-й раз. Опыт Самарской области теперь транслируют и другие регионы России.

Конечно же, не обошлось без награждения работников агропромышленного комплекса. Представители отрасли получили звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России», «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области» и были награждены почетными грамотами от министерства сельского хозяйства России, губернатора Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области