На ул. Ново-Вокзальной в Самаре закрыто движение трамваев из-за обвала грунта

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В связи с обвалом грунта закрыто движение трамваев на ул. Ново-Вокзальной по направлению «в город», на участке от ул. Московского шоссе до ул. Ново-Садовой, сообщает горадминистрация.



Трамваи маршрутов №№ 7, 20 и 20к едут измененной трассой движения:

№7:

- от Барбошиной поляны до ул. 22 Партсъезда (ООТ «Станция метро «Победа»») следуют своей трассой без изменений;

- от ул. 22 Партсъезда (ООТ «Станция метро «Победа»») следует через 15 мкрн. по ул. Ставропольской и далее до Барбошиной поляны.

№№ №20 и 20к:

– от ООТ «Северное трамвайное депо» следуют по ул. Ново-Вокзальной, Ставропольской, через Дом печати, Постников овраг и далее по своему маршруту;

- от ООТ «Ул. Пионерская» в сторону от ООТ «Северное трамвайное депо» следуют своей трассой без изменений.