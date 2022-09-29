Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 663 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях
Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях
Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению
Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению
Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»
Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»
Семейная пара из Самарской области развивает ювелирное производство из серебра
Семейная пара из Самарской области развивает ювелирное производство из серебра
За два месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» украли 64 крышки
За два месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» украли 64 крышки
В Самаре уволили главу департамента градостроительства
В Самаре уволили главу департамента градостроительства
Смертельное ДТП произошло на Заводском шоссе в Самаре
Смертельное ДТП произошло на Заводском шоссе в Самаре
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.45
0.27
EUR 55.72
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На ул. Ново-Вокзальной в Самаре закрыто движение трамваев из-за обвала грунта

29 сентября 2022 12:12
150
На ул. Ново-Вокзальной в Самаре закрыто движение трамваев из-за обвала грунта

В связи с обвалом грунта закрыто движение трамваев на ул. Ново-Вокзальной по направлению «в город», на участке от ул. Московского шоссе до ул. Ново-Садовой, сообщает горадминистрация.


Трамваи маршрутов №№ 7, 20 и 20к едут измененной трассой движения:
№7:
- от Барбошиной поляны до ул. 22 Партсъезда (ООТ «Станция метро «Победа»») следуют своей трассой без изменений;
- от ул. 22 Партсъезда (ООТ «Станция метро «Победа»») следует через 15 мкрн. по ул. Ставропольской и далее до Барбошиной поляны.
№№ №20 и 20к:
– от ООТ «Северное трамвайное депо» следуют по ул. Ново-Вокзальной, Ставропольской, через Дом печати, Постников овраг и далее по своему маршруту;
- от ООТ «Ул. Пионерская» в сторону от ООТ «Северное трамвайное депо» следуют своей трассой без изменений.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре закупят новые трамваи
28 сентября 2022, 12:05
В Самаре закупят новые трамваи
О намерении обновить трамвайный парк власти Самары заявили еще в феврале 2022 года. Транспорт
348
В Самаре ограничат движение по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой
26 сентября 2022, 13:26
В Самаре ограничат движение по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой
Дорогу частично перекроют из-за строительства станции метро «Театральная». Транспорт
576
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
23 сентября 2022, 11:48
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
Продлен муниципальный маршрут регулярных перевозок № 67. Транспорт
744
В центре внимания
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
122
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
187
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
261
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
193
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
548
Весь список