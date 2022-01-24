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За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке

24 января 2022 13:20
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За год более 500 жителей Самарского региона смогли открыть свое дело благодаря господдержке

 Жители региона, которые ищут работу и решили попробовать себя в предпринимательстве, могут обратиться в службу занятости. Специалисты ведомства помогут бизнесу стартовать. В 2021 году свое дело открыли уже более 500 жителей области. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, в том числе с трудоустройством, – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Ольга Иванова в декабре 2021 года получила финансовую поддержку, обратившись в Центр занятости населения г.о. Самара. Женщина оформилась как индивидуальный предприниматель и стала руководителем проекта «Растем вместе». В рамках проекта детские сады Самары по желанию могут быть подключены к мобильному приложению, которое дает возможность родителям просматривать видеотрансляции мероприятий с участием детей. Это могут быть утренники, творческие и спортивные занятия. 

«Я не являюсь разработчиком мобильного приложения, – говорит Ольга. – Я   приобрела права на внедрение приложения. Монтаж и установку мы делаем бесплатно. Родители оплачивают по своему желанию подписку на онлайн-трансляцию   образовательного процесса. Подписка обойдется от 179 рублей в месяц за просмотр нескольких событий. Мы предлагаем различные тарифные планы. Если брать сразу год, то сумма месячной подписки становится меньше».

Видеонаблюдение устанавливается в местах общего пользования: актовом, спортивном, музыкальном залах. Камера работает согласно учебному плану. Например, если физзарядка у детей длится 15 минут, по истечении этого времени устройство отключается. Родители, скачавшие приложение к себе на телефон, видят только свою группу. Первыми оценили нововведение в детском саду №339.

«Проект такого рода поможет повысить качество нашей работы, – уверена заведующая садиком Марина Фроловская. – Мы составляем план-график, из которого родители узнают, когда они могут посмотреть своего ребенка, в том числе, на таких мероприятиях, которые они не могут посетить из-за ограничительных  мер». 

К приложению уже подключились более 60 человек. Свои услуги Ольга готова предложить не только детским садам, но и любым другим учреждениям образования, в том числе и дополнительного. Проект «Растем вместе» действует уже в 43 городах России.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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