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Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению БДД.
Виктор Кудряшов: «Наша основная цель - снижение числа дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями»
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Виктор Кудряшов: «Наша основная цель - снижение числа дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями»

27 июня 2022 16:54
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Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению БДД.

24 июня 2022 года первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в режиме видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений областного Правительства, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, главы муниципальных образований.

Основной вопрос, рассмотренный участниками совещания, касается мер, направленных на снижение аварийности и тяжести дорожно-транспортных происшествий. Тема аварийности на дорогах региона находится в зоне особого контроля Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В настоящее время в этом направлении отмечается положительная динамика.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов рассказал, что за 5 месяцев 2022 года на территории Самарской области зарегистрировано 889 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 90 человек и 1129 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число количества ДТП, число погибших и раненых в них людей снизилось на 11,6%, 17,4 % и 11,7% соответственно.

Основными причинами со смертельным исходом ГИБДД называет выезд на полосу встречного движения (52%), наезды на пешеходов (22%), нарушение правил расположение транспортных средств на проезжей части, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда перекрестка, вождение в состояние алкогольного опьянения.

«В текущем году в регионе на 17% снизилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Мероприятия, выработанные в рамках деятельности межведомственной комиссии, которые мы реализуем и финансируем совместно с муниципальными образованиями, дают результат. Это, в первую очередь, ликвидация аварийно-опасных участков, инженерно-технические мероприятия, которые проводятся в местах концентрации ДТП. Могу отметить, что на региональных дорогах фиксируется снижение количества погибших более чем в два раза», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В регионе продолжается проведение масштабных профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах. В этом году будет дополнительно установлено 54 комплекса фото- видеофиксации, которые фиксируют превышение скорости движения, выезд на встречную полосу. Комплекс мероприятий включает также установку дополнительных светофоров, в том числе на пешеходных переходах, дорожных знаков, нанесение шумовых полос, строительство тротуара, установку искусственных неровностей для ограничения скорости, барьерных ограждений, разделяющих полосы дорожного движения и т.д.

«Многие мероприятия капиталоемкие, требующие значительных средств, но человеческие жизни гораздо дороже», - считает председатель областного Правительства. - Наша цель - значительно уменьшить количество ДТП, их тяжесть. Те результаты, которых уже удалось достичь, нас все равно не устраивают. Мы хотим, чтобы такое снижение было кратным».

Начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев доложил о подготовке Госавтоинспекцией совместно с владельцами автомобильных дорог – ФКУ «Поволжуправтодор», региональным министерством транспорта и автомобильных дорог и органами местного самоуправления - перечней инженерных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние. Они включают в себя 107 мероприятий по федеральным дорогам, 168 мероприятий на дорогах регионального значения и 436 мероприятий на местной сети автомобильных дорог.

Виктор Кудряшов призвал глав муниципальных образований ускорить эту работу на дорогах местного значения.

Юрий Некрасов задал вопрос представителю ФКУ «Поволжуправтодор», когда начнется реализация дополнительного перечня мероприятий по предупреждению лобовых столкновений. Был получен ответ о старте работ со следующей недели на тех участках, где не ведется ремонт.

Особое внимание на заседании комиссии было уделено вопросу, который касается перевозок организованных групп детей. По информации областного ГИБДД, в Самарской области за пять месяцев текущего года количество уведомлений о планируемых перевозках групп детей возросло практически на 30% в сравнении с прошлым годом и составило более 10 тысяч. В связи с этим, инспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил организованной перевозки групп детей автобусами. Отметим, что к организованной перевозке группы детей, согласно Правилам дорожного движения, относится перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемой без их родителей или иных законных представителей. Среди обязательных требований, предъявляемых к таким поездкам, - присутствие знаков «Перевозка детей» и «Ограничение скорости», оборудование проблесковым маячком, оснащение пассажирских сидений ремнями безопасности, соблюдение водителем режима отдыха.

Теги: Акценты БДД

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