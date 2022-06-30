Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов

120

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина Правительством Российской Федерации определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

В указанные категории лиц включены граждане Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также въехавшие в Российскую Федерацию с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без гражданства и имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

По вопросу обмена в особом порядке также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» и постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или проживавшие на указанных территориях и переехавшие на постоянное проживание в Российскую Федерацию.

Особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнение гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным пребыванием установленной категорией лиц в Российской Федерации.

Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года, что обусловлено вступлением в силу с указанной даты аналогичных изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».