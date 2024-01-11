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В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси

11 января 2024 13:52
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В Самаре предложили запретить мигрантам работать в такси

Губернатор Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии (АТК) в Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, а также главы муниципальных образований региона. Во время комиссии было доложено о проведенных в ноябре-декабре 2023 года по поручению Губернатора Дмитрия Азарова проверках предприятий. По их результатам ГУ МВД России по Самарской области выдворили из страны 696 нелегальных мигрантов. Выявлено 2705 административных правонарушений в сфере миграции.

Члены комиссии отметили, что ужесточение мер в региональной миграционной политике идет с 2017 года. Многие решения, которые внедряются другими регионами в последние два года, уже действуют в Самарской области на протяжении пяти и более лет.

Вместе с тем, по поручению Губернатора выработан ряд мер, которые будут способствовать дополнительному регулированию этой сферы. Регионом уже подготовлен проект документа, предъявляющего более жесткие требования к занятости мигрантов по видам экономической деятельности. Предлагается запрет на работу иностранных граждан по патентам в легковом такси, сфере образования, а также агентствах по подбору персонала.

«Проект подготовлен и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Эта процедура будет завершена до 30 января», – заявил Дмитрий Азаров. Члены АТК идею поддержали, более детальная позиция ведомств будет направлена по итогам изучения документа. Дмитрий Азаров отметил, что сейчас рассматривается еще несколько сфер деятельности, которых могут коснуться подобные ограничения.

На сегодняшний день большая часть полномочий по законодательному регулированию миграционной сферы закреплена на государственном уровне. Губернатор рассказал о предложениях по дополнительному регулированию отрасли, которые сейчас прорабатываются в регионе для последующего вынесения на федеральный уровень.

В частности, предлагается при рассмотрении кандидатур соотечественников, получающих гражданство РФ, проводить подробный анализ по членам семьи, которые намерены въехать в страну вместе с ними, а также проводить с ними собеседования по видеосвязи. Сейчас такого требования на федеральном уровне не установлено. «Когда человек приезжает в страну, с ним, как правило, едет вся семья – супруги, дети, родители. Предлагаю подробнее рассмотреть этот вопрос и проработать необходимость вынесения его на федеральный уровень», – отметил Губернатор. Также ряд предложений касался регулирования отношений в отношении трудовых мигрантов, являющихся гражданами стран – членов Евразийского экономического союза. По всему комплексу предложений будет учтено мнение правоохранительных и надзорных ведомств.

Фото: Юлия Рубцова

Теги: Дмитрий Азаров

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