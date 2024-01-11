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В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов

11 января 2024 13:40
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В Самаре после проведенных проверок из страны выдворили 696 нелегальных мигрантов

В Самарской области после проведенных по поручению Губернатора Дмитрия Азарова проверок предприятий из страны ГУ МВД России по Самарской области выдворили 696 нелегальных мигрантов. Выявлено 2705 административных правонарушений в сфере миграции. Об этом стало известно в ходе заседания антитеррористической комиссии, которую провел Глава региона.

О том, как ведется работа по предупреждению нелегальной трудовой миграции, доложила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. Напомним, именно это направление Губернатор Дмитрий Азаров обозначал перед ней как один из приоритетов в работе ведомства при переназначении ее на должность руководителя министерства 27 октября прошлого года.

Министр рассказала, что по поручению Губернатора Самарской области только за ноябрь-декабрь 2023 года межведомственной комиссией по вопросам внешней трудовой миграции проведены профилактические выезды к 92 работодателям, привлекающим значительное число иностранных работников. В ходе таких выездов рассматривается широкий круг вопросов – от соблюдения требований законодательства до вопросов охраны труда. Параллельно ГУ МВД России по Самарской области были проведены выезды в рамках мероприятия «Нелегальный мигрант».

В ходе проверок было выявлено 2705 административных нарушений в сфере миграции, 696 иностранных граждан выдворено из страны. Ирина Никишина  подчеркнула, что выезды и проверки продолжаются. Выработан ряд предложений по дополнительному регулированию миграционной сферы.

Кроме того, в ходе комиссии обсуждался и вопрос реагирования на представление недостоверной информации в сети интернет, когда бытовой конфликт подается как межнациональный. Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Рамиль Хвалев отметил, что с начала специальной военной операции на всей территории страны фиксируется рост активности спецслужб иностранных государств, который направлен на разжигание межнациональной розни. В том числе, и в информационной среде. «На протяжении последних нескольких лет в Самарской области преступлений на почве межнациональной ненависти и вражды не зарегистрировано. Конфликтные ситуации были, но они все – бытовые», – подчеркнул Рамиль Хвалев.

При этом ряд интернет-пабликов, а также некоторые СМИ, в основном имеющие статус иноагентов, неоднократно интерпретировали бытовые инциденты как конфликты на почве межнациональной розни. Такая подача, уверены члены комиссии, создает дополнительные угрозы поддержанию безопасности в регионе. «Когда идет разгонка бытового конфликта как межнационального, до того может ситуация дойти, что люди, взбудораженные такой подачей материала, сами совершат противоправные действия. И в некоторых регионах такое уже происходило. На мой взгляд, работа в этом направлении недостаточна, ее необходимо усилить», – отметил Губернатор.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что только за прошлый год было заблокировано порядка 300 недостоверных публикаций, когда обычные бытовые конфликты выдавались как межнациональные. «Поэтому обеспокоенность Губернатора в этом вопросе абсолютно оправдана. Значительное влияние недостоверная информация оказывает на жителей Самарской области. Работу в этом направлении мы, безусловно, будем продолжать», – подчеркнул глава надзорного ведомства.

Губернатор подчеркнул, что вопрос сохранения межнационального мира и согласия касается всех территорий, муниципальных образований, всех ведомств. «Разжигание межнациональной розни в стране – одна из главных угроз. Это подчеркивает и Президент страны Владимир Владимирович Путин. Если мы не будем должного внимания уделять этому вопросу, мы тем самым будем создавать условия угрозы национальной безопасности. Нас попытаются расколоть изнутри, и сегодня в докладах об этом было четко сказано. Недружественные государства этим вопросом занимаются системно, пытаясь спровоцировать внутренний конфликт. Все, кто сегодня этому потворствует, льет воду на мельницу врага, в том числе, в информационном пространстве. Мы должны это понимать и действовать соответствующе. Колоссальная ответственность лежит и на главах муниципальных образований, и на руководителях каждого ведомства», – резюмировал Глава региона и отметил, что вопрос будет рассматриваться на каждом заседании комиссии в предстоящем году.

 

Фото: Юлия Рубцова

 

Теги: Дмитрий Азаров

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