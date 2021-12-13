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В Самаре состоялся первый урок в «Лаборатории «ОДК-Кузнецов» – учащиеся 8 класса школы №26 познакомились с рабочими специальностями и начали осваивать основы фрезерной обработки на учебном оборудовании. Проект, инициированный самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, охватит 14 городских учебных заведений и рассчитан до 2026 года.

Самарское двигателестроительное предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха стало организатором образовательного профориентационного проекта «Лаборатория «ОДК-Кузнецов» для школьников. Подготовку кадров для машиностроительной отрасли вместе с предприятием будут реализовывать учебные заведения среднего общего и профессионального, а также высшего образования.

В декабре на базе самарской школы №26, опорного учебного заведения «ОДК-Кузнецов», прошли первые уроки для школьников 8 классов в рамках нового проекта. На занятиях ученики познакомились с востребованными рабочими специальностями, которые они смогут выбрать в качестве основных при переходе на следующую образовательную ступень. Основы фрезерной обработки преподал опытный наставник из Поволжского государственного колледжа. Практика прошла в оборудованных мастерских, которые оснащены современным ученическим фрезерным и токарным оборудованием.

Школьников ждут курсы токарной обработки, а также занятия английским языком. Это даст ученикам преимущество при поступлении на целевой набор в группы «Крылья Ростеха», набранные в этом году в 4 регионах присутствия Объединенной двигателестроительной корпорации – в Самарской, Ленинградской, Ярославской областях и Республике Башкирия. Студенты «Крыльев Ростеха» получают повышенную стипендию, с 18 лет трудоустраиваются на предприятия ОДК, имеют возможность проходить зарубежные стажировки.

Вскоре состоится подписание четырехстороннего соглашения о формате взаимодействия в рамках Лаборатории между «ОДК-Кузнецов», самарской общеобразовательной школой №26, Поволжским государственным колледжем и Самарским филиалом Московского городского педагогического университета. В начале 2022 года к проекту присоединятся и ведущие самарские технические вузы — Самарский университет им. С.П. Королева и СамГТУ.

«В рамках соглашения для школьников будут проведены профессиональные мастер-классы от специалистов «ОДК-Кузнецов», начнется обучение работе с конструкторскими программами, будет организовано участие ребят в профориентационных мероприятиях АО ОДК и ПАО «ОДК-Кузнецов». Полученные знания потребуются школьникам для поступления в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования и дальнейшего трудоустройства на предприятия ОДК», - отметила начальник учебного центра «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова.