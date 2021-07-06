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В «ОДК-Кузнецов» открылся Центр оценки квалификации

6 июля 2021 15:25
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Работа центра будет направлена на организацию и проведение независимой оценки квалификаций.

6 июля в ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит  Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) открылся Центр оценки квалификации Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении. 

Работа центра оценки квалификации (ЦОК), открывшегося на базе ПАО «ОДК-Кузнецов», будет направлена на организацию и проведение независимой оценки квалификаций, а также подготовку предложений и участие в разработке организационно-методического обеспечения процедур оценки в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

«Необходимость широкого внедрения технологических инноваций предъявляет новые требования к производительности труда, повышение которой, как и обеспечение высоких темпов экономического роста, невозможно без изменения качества рабочей силы. Для её подготовки требуются современные методики обучения и профессиональные стандарты. По их разработке мы ведем большую работу: свыше 200 профстандартов планируем актуализировать в ближайшее время. Для этого привлекаем вузы, и, прежде всего, предприятия. Потому что именно они понимают, какой выпускник им нужен. Самарский ЦОК стал 24-м Центром оценки квалификации в России. Но наша цель – организовать в каждом регионе по 2-3 таких центра», - подчеркнул заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Первый Вице – президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

«В ОДК уже работают несколько центров оценки квалификаций, — отметила заместитель генерального директора по персоналу АО «ОДК» Наталья Суркова. — Уже образован центр в Москве на Производственном комплексе «Салют» АО «ОДК»,  в Санкт-Петербурге и Рыбинске, на базе АО «ОДК-Климов» и ПАО «ОДК-Сатурн» соответственно. В планах — Пермь. ОДК находится на острие технологий в области двигателестроения и на первых местах в части работы с персоналом. Внимание, которое мы уделяем подготовке сотрудников нашло отражение в сертификации наших центров оценки квалификаций, которые провел Союз машиностроителей».

В день открытия Центра первые пять наладчиков станков с числовым программным управлением (ЧПУ) «ОДК-Кузнецов» сдали экзамены и получили свидетельства о соответствии профессиональной квалификации требованиям федеральных профстандартов. Комиссия оценивала теоретические знания сотрудников и практические навыки выполнения работ на современном оборудовании.

Владимир Гутенев вручил аттестационные удостоверения на право участия в работе экспертной комиссии экспертам Центра оценки квалификации – работникам предприятия, которые предварительно прошли аттестацию в соответствии с требованиями Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении (СПК). 

В объединенной двигателестроительной корпорации действуют несколько центров. ЦОК ОДК-Сатурн получил право на аттестацию работников трех направлений — это токари 2-6 разрядов, фрезеровщики 2-6 разрядов, инженеры-технологи по механообработке в машиностроении III — I категорий. 

ЦОК АО «ОДК-Климов» аттестован по профессиональному стандарту «Специалист по метрологии» для проведения независимой оценки специалистов по квалификациям техник-метролог в машиностроении, инженер-метролог в машиностроении. 

Также аттестат соответствия был выдан центру оценки квалификации АО «ОДК», расположенному на площадке производственного комплекса «Салют» АО «ОДК». ЦОК АО «ОДК» получил право на аттестацию токарей и фрезеровщиков 2-6 разряда, инженеров-технологов по механообработке в машиностроении III-II категорий.

Центры оценки квалификации будут созданы при всех ведущих предприятиях ОДК и позволят обеспечить соответствие квалификации работников профессиональным стандартам.

 

Фото:   пресс-служба «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: ОДК-Кузнецов Центр оценки квалификации

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