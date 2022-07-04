В «ОДК-Кузнецов» состоялся слет молодежи

Я нашел ошибку
Главные новости:
К июлю подрядчик проложил 480 метров, работы ведутся в котлованах, а также бестраншейным методом.
"РКС-Самара" строят новую линию в Зубчаниновке на "безводных" улицах
По итогу турнира представители Самарской области завоевали три медали.
В Бишкеке прошло первенство мира среди юношей и девушек по гиревому спорту
В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 презентовали топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики.
Самарская область вошла в топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов
В Самаре за сутки заболели 30 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Представитель Самарской области Александр Вязовкин завоевал золотую медаль в одиночке у мужчин на дистанции 2000 метров.
В Казани завершился Кубок России по гребному спорту
С перерывом вещвния 20 бесплатных, общедоступных, обязательных цифровых эфирных каналов с 09:00 час. до 17:00 час. местного времени.
В июле в Самаре будет проводиться обследование технического состояния телебашни
Евгений Берёзкин: Человек, который посещает парк, вкладывается в развитие «Самарской Луки».
Евгений Берёзкин: Человек, который посещает нацпарк, вкладывается в развитие «Самарской Луки».
Владелец сети ресторанов KFC подал еще один иск против самарских чиновников
Владелец сети ресторанов KFC подал еще один иск против самарских чиновников
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.77
1.26
EUR 56.36
1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В «ОДК-Кузнецов» состоялся слет молодежи

4 июля 2022 13:40
132
В «ОДК-Кузнецов» состоялся слет молодежи

С 1 по 3 июля на базе отдыха «Тополя» состоялся VI летний слет молодежи «ОДК-Кузнецов», посвященный 110-летию предприятия. 17 команд-участников продемонстрировали находчивость, интеллект и незаурядные творческие способности. Впервые в слете участвовала команда студентов-двигателестроителей программы «Крылья Ростеха» «Учебный патруль».

Помимо молодежи «ОДК-Кузнецов» в слете приняли участие приглашенные сборные команды ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск) и команда АКБ «Новикомбанк», опорного банка госкорпорации Ростех. Впервые в слете участвовала команда студентов-двигателестроителей программы «Крылья Ростеха» «Учебный патруль», и «целевики» Самарского университета, объединившиеся в команду «Цель».

Участники молодежного слета состязались в спорте, проходя квест по территории острова, на котором расположена турбаза, прошли командную эстафету, интеллектуальный конкурс в формате «Что? Где? Когда?». Участники проявили артистические способности в творческих конкурсах, где члены жюри из числа руководства предприятия оценивали креатив, юмор и находчивость конкурсантов. В первый день слета команды представили выступления на тему «110 лет на благо страны», а во второй темой выступлений стала «Герои на все времена». 

«После перерыва, связанного с пандемией, в этом году мы продолжаем традицию проведения полноценных, масштабных молодежных слетов «ОДК-Кузнецов. 2022 год для нас особенный, юбилейный. Мы отмечаем 110 лет со дня основания нашего предприятия. В этом году мы реализуем масштабные производственные задачи, вводим в эксплуатацию новые объекты. Слет молодежи в череде этих событий – знаковое мероприятие, потому что именно молодежь определяет перспективы развития предприятия, является тем драйвером изменений, которые происходят в нашей компании», – отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Все победители получили подарочные сертификаты от предприятия на покупку книг и спортивных товаров, а также призы с символикой «ОДК-Кузнецов», специальные призы участники получили от АКБ «Новикомбанк». 

 

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022, 10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
Наталья Касперская отметила большой спрос на услуги российских компаний-разработчиков и интеграторов отечественного ПО. Новости компаний
1018
Стартовал прием абитуриентов на «Крылья Ростеха»-2022
21 июня 2022, 11:56
Стартовал прием абитуриентов на «Крылья Ростеха»-2022
Первые абитуриенты-высокобалльники, получив результаты ЕГЭ, подали документы на программу подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха» на базе... Новости компаний
1012
Работники «ОДК-Кузнецов» стали победителями регионального этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»
03 июня 2022, 11:33
Работники «ОДК-Кузнецов» стали победителями регионального этапа чемпионата профмастерства «Абилимпикс»
Работники «ОДК-Кузнецов» стали лидерами соревнований в двух компетенциях. Новости компаний
1525
В центре внимания
В Самарской области наградили лауреатов и дипломантов 49-го Грушинского фестиваля
4 июля 2022  11:45
В Самарской области наградили лауреатов и дипломантов 49-го Грушинского фестиваля
164
Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича сохраняет свое название
4 июля 2022  11:05
Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича сохраняет свое название
180
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
3 июля 2022  13:30
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
764
Поздним вечером 2 июля прошёл финальный концерт на сцене «Гитара», на котором выступили постоянные участники фестиваля и лауреаты конкурса авторской песни.
2 июля 2022  23:27
За три дня фестиваль авторской песни им. В.Грушина посетили  50 тысяч человек
747
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.
2 июля 2022  10:52
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек
692
Весь список