В «ОДК-Кузнецов» состоялся слет молодежи

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С 1 по 3 июля на базе отдыха «Тополя» состоялся VI летний слет молодежи «ОДК-Кузнецов», посвященный 110-летию предприятия. 17 команд-участников продемонстрировали находчивость, интеллект и незаурядные творческие способности. Впервые в слете участвовала команда студентов-двигателестроителей программы «Крылья Ростеха» «Учебный патруль».

Помимо молодежи «ОДК-Кузнецов» в слете приняли участие приглашенные сборные команды ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск) и команда АКБ «Новикомбанк», опорного банка госкорпорации Ростех. Впервые в слете участвовала команда студентов-двигателестроителей программы «Крылья Ростеха» «Учебный патруль», и «целевики» Самарского университета, объединившиеся в команду «Цель».

Участники молодежного слета состязались в спорте, проходя квест по территории острова, на котором расположена турбаза, прошли командную эстафету, интеллектуальный конкурс в формате «Что? Где? Когда?». Участники проявили артистические способности в творческих конкурсах, где члены жюри из числа руководства предприятия оценивали креатив, юмор и находчивость конкурсантов. В первый день слета команды представили выступления на тему «110 лет на благо страны», а во второй темой выступлений стала «Герои на все времена».

«После перерыва, связанного с пандемией, в этом году мы продолжаем традицию проведения полноценных, масштабных молодежных слетов «ОДК-Кузнецов. 2022 год для нас особенный, юбилейный. Мы отмечаем 110 лет со дня основания нашего предприятия. В этом году мы реализуем масштабные производственные задачи, вводим в эксплуатацию новые объекты. Слет молодежи в череде этих событий – знаковое мероприятие, потому что именно молодежь определяет перспективы развития предприятия, является тем драйвером изменений, которые происходят в нашей компании», – отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Все победители получили подарочные сертификаты от предприятия на покупку книг и спортивных товаров, а также призы с символикой «ОДК-Кузнецов», специальные призы участники получили от АКБ «Новикомбанк».