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«Тольяттиазот» — участник лыжного фестиваля «Сокольи горы»

30 января 2024 14:28
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В личном первенстве в забеге на 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный ТОАЗа Александр Александров.

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Самарском лыжном фестивале «Сокольи горы», который включен в календарь Всероссийской серии лыжных марафонов «Russialoppet» Федерации лыжных гонок России. С 2015 года он проводится при поддержке Департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара и центра VOLGAMAN. Партнер события — лыжное сообщество Уралхим Ski Factory.

Мероприятие проводилось в областной столице в десятый раз. Участниками забега стали более 700 человек из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования прошли на дистанциях 6 км, 12 км и 50 км.

В составе команды Уралхим Ski Factory выступили три сотрудника «Тольяттиазота» и шесть — из филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим». В личном первенстве в забеге на 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный ТОАЗа Александр Александров. В своих возрастных категориях призовые места также заняли коллеги из Перми: аппаратчик синтеза аммиака Евгений Овчинников, механик установки углекислоты Анатолий Печенкин и специалист отдела охраны труда Дарья Паршакова.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» ведет планомерную политику по развитию корпоративного спорта и пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников. Высокий уровень подготовки в спорте для многих отождествляется с производственными успехами. Компания создает для сотрудников необходимые условия для тренировок и участия в городских и региональных соревнованиях, тем самым формируя командный дух, сплоченность в коллективе и сохраняя физическое здоровье, сообщает пресс-служба «Тольяттиазот».   

 

Фото предоставлено пресс-службой ТОАЗа  

 

 

 

 

Теги: Тольятти

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