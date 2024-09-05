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«Тольяттиазот» поздравил школьников Тольятти с началом учебного года. При поддержке предприятия в МБУ «Школа №25» открылся новый инженерно-технический класс (ИТК), а пять школ города получили «ТОАЗбуки» — учебные пособия для первоклассников, которые в игровой форме познакомят учащихся с основами химии и производственной деятельностью предприятия.

В четырех школах города успешно действуют инженерно-технические классы ТОАЗа с углубленным изучением химии, физики и информатики: в гимназии №35, школе №41, лицее №60 и кадетской школе №55. В новом учебном году к ним присоединилась школа №25 Поволжского поселка, которая стала победителем профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ». В дни летних каникул здесь был проведен капитальный ремонт кабинета химии, закуплена мебель и специальное оборудование.

Для детей сотрудников, которые впервые пошли в школу, профсоюзная организация предприятия подготовила красочный праздник «День первоклассника». Более 270 школьников с родителями посетили ДК «Тольяттиазот», где посмотрели тематический спектакль и приняли участие в интерактивной развлекательной программе с ростовыми куклами, викторинами и розыгрышами. Каждый первоклассник получил в подарок набор со школьными принадлежностями.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ»:

Успешный опыт реализации проекта ТОАЗа по непрерывному обучению «Школа — ссуз/вуз — предприятие» стал основой для открытия инженерно-технических классов. Благодаря усиленной подготовке в ИТК-классах, ученики в дальнейшем имеют преимущество при поступлении на бюджетные отделения в престижные вузы региона с возможностью последующего трудоустройства в «Тольяттиазот». Предприятие ведет последовательную политику омоложения кадров, поэтому постоянно разрабатывает проекты и использует лучшие практики для привлечение перспективных и вовлеченных молодых людей, предоставляя им возможность самореализации и карьерного роста.