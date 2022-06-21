Стартовал прием абитуриентов на «Крылья Ростеха»-2022

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Первые абитуриенты-высокобалльники, получив результаты ЕГЭ, подали документы на программу подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха» на базе Самарского университета им. С.П. Королева.

В минувшее воскресенье выпускники узнали результаты ЕГЭ по физике и, оценив свои баллы, начали подавать заявки на участие в проекте «Крылья Ростеха». В этом году «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет имени С.П. Королева расширили набор студентов для обучения в группе «Крылья Ростеха». Осваивать профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей будут 40 человек, которых с первого дня трудоустроят на предприятие, они будут учиться по специальной углубленной программе и получать стипендию от будущего работодателя от 20 до 35 тысяч рублей.

Одним из первых о желании стать моторостроителем с новейшими компетенциями заявил Степан Григорьев, выпускник школы в селе Ягодное Самарской области. Он узнал о возможности получить профессию конструктора-двигателестроителя на особых условиях от своего товарища. Степан увлекается ротоботехникой и конструированием, в его портфолио дипломы победителя различных технических конкурсов. «Мечтаю работать в перспективной компании и заниматься любимым делом», - поделился абитуриент.

Егор Огурцов закончил школу в Энгельсе. Он блестяще сдал профильные ЕГЭ, профессионально занимается академической греблей, чемпион России, кандидат в мастера спорта.

Матвей Попов – золотой медалист из Тольятти, призер олимпиады по математическому моделированию-2022. «С детства интересуюсь авиацией и космонавтикой, разработкой и производством летательных аппаратов, рассказал о себе Матвей. - Разбираюсь в строении и функционировании основных узлов самолета и ракеты-носителя, понимаю принципы работы авиационных двигателей. Люблю создавать что-то своими руками, увлекаюсь радиотехникой, электроникой, компьютерной техникой, аэрофотосъёмкой, в свободное время летаю в авиасимуляторе. Мечтаю связать свою жизнь с авиацией!»

Первый набор в рамках проекта «Крылья Ростеха» состоялся в прошлом году. Перспективные и мотивированные студенты уже получили рабочую профессию, влились в коллектив «ОДК-Кузнецов», проходят практику на производстве. Абитуриенты этого года имеют возможность подать документы на конкурсный отбор до 5 июля, договор о целевом обучении подписывается уже 20 июля. Узнать порядок приема документов и прохождения конкурса можно по телефону учебного центра «ОДК-Кузнецов» 8 (905) 300-44-80.

СПРАВКА:

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска по ней проходят подготовку 250 студентов, в том числе 20 человек в УГАТУ. Дорогостоящее обучение оплачивают дочерние структуры Ростеха - ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика».

Программа рассчитана на способных выпускников школ, которым предстоит освоить усиленную образовательную программу, включающую изучение иностранных языков и конструкторских IT-компетенций. Обучающимся гарантируется трудоустройство уже с 1 курса на авиастроительные предприятия, входящие в Ростех. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты: от 20 до 50 тыс рублей – в Москве, от 20 до 35 тыс. рублей – в регионах.

Для участия в программе необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам, а также в чемпионатах Junior Skills. Помимо этого, абитуриенты должны предоставить мотивационное эссе, раскрывающее интерес к выбранной профессии. Мотивационное эссе может принести дополнительный балл.