Сотрудники «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛа» повышают квалификацию по программе ГО и ЧС

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С 22 января руководство и сотрудники предприятия ООО «АВК» приступили к обучению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Специальные курсы проводятся для представителей предприятий и организаций региона на базе Учебно-методического центра города Самары.

Согласно плану комплектования слушателей обучающих семинаров, утвержденного губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, от компании «АВТОГРАД-ВОДОКОНАЛ» в общей сложности пройти обучение должны 12 сотрудников. Одним их первых образовательную программу с целью повышения квалификации успешно завершил генеральный директор организации Алексей Кожевников.

По Закону РФ «О гражданской обороне РФ» участвовать в обучении по гражданской обороне обязаны все организации, независимо от видов деятельности, организационно-правовой формы и численности работающих.

- Деятельность нашего предприятия включает в себя такие процессы, как очистка, транспортировка и распределение питьевой и сточной воды. «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» - стратегический и жизненно важный объект инфраструктуры Тольятти, а потому курсы по гражданской обороне представляют для наших работников особую значимость. Основная задача курса – изучить действующее законодательство, научиться защищать население и материальные объекты, а также обучать других сотрудников грамотным действиям при возникновении нештатных ситуаций, будь то техногенные аварии или природные катаклизмы, - отметил генеральный директор ООО «АВК» Алексей Кожевников.

Обучение сотрудников тольяттинского предприятия продлиться до конца сентября 2024 года. По итогам курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «АВК»