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Самарское предприятие ОДК-Кузнецов подтвердило соответствие стандартам качества

11 августа 2021 13:26
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Самарское предприятие ОДК-Кузнецов подтвердило соответствие стандартам качества

Центр сертификации «Ростех-сертификат» (входит в АО «РТ-Техприемка») успешно завершил сертификационный аудит систем менеджмента качества ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в АО «ОДК»). Процедура проводилась с целью подтверждения соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ОСТ 134-1028с изм. 1, стандартов СРПП ВТ. 

Прохождение сертификации в области системы менеджмента качества является стратегическим решением для организации. Такой подход способствует улучшению производственных результатов и обеспечивает прочную основу для инициатив, ориентированных на устойчивое развитие.

Предметом аудита стала деятельность «ОДК-Кузнецов» в сфере проектирования, производства, обслуживания и ремонта авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, жидкостных ракетных двигателей. 

«Специалисты «Ростех-сертификат» в ходе аудита отметили активное участие руководства в вопросах развития системы менеджмента, высокую квалификацию сотрудников предприятия, совершенствование парка производственного оборудования, а также большой потенциал для улучшения результатов деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов», - подчеркнула руководитель центра сертификации «Ростех-сертификат» Анна Исаева.

«ОДК-Кузнецов» сохраняет лучший отечественный опыт управления качеством и выполняет все требования профильных госстандартов. Это позволяет предприятию не только эффективно управлять процессами разработки, производства и сопровождения в эксплуатации гражданской и военной техники, но и участвовать в новых перспективных проектах», – заявил директор по качеству ПАО «ОДК-Кузнецов» Александр Кузнецов.  

 

Теги: аудит ОДК-Кузнецов сертификат

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