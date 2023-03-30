Самарский двигатель обеспечил запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

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Двигатель НК-33А, произведенный самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), обеспечил старт новейшей российской ракеты легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России. Силовая установка отработала без замечаний.

Запуск состоялся с пусковой установки космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта в 22:57 по московскому времени. Он стал десятым пуском ракеты-носителя легкого класса, оснащенного силовой установкой НК-33А.

Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы «ОДК-Кузнецов» приняли участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также наблюдали за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний и успешно вывел ракету-носитель на заданную орбиту.

Отечественная программа летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) новой ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А стартовала 28 декабря 2013 года и завершилась 10 июля 2019 года, было успешно проведено пять пусков. Все задачи в рамках ЛКИ выполнены в полном объеме, сейчас ведется штатная эксплуатация изделия по выводу полезной нагрузки на орбиту.