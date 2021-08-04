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Самарские конструкторы усовершенствовали конструкцию индустриального двигателя большой мощности

4 августа 2021 13:18
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Самарские конструкторы усовершенствовали конструкцию индустриального двигателя большой мощности

Конструкторы ОКБ самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха модернизировали промышленный газотурбинный двигатель НК-36СТ, работающий в составе газоперекачивающих агрегатов. Благодаря внедренным изменениям КПД компрессора среднего давления выросло на 2%.

Первые усовершенствованные индустриальные двигатели НК-36СТ, произведенные на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», поступили к заказчику после завершения испытаний модернизированного компрессора. 

Модернизировать НК-36СТ удалось благодаря перепрофилированию четвертой ступени компрессора – части газотурбинного двигателя, где повышается давление воздуха перед его подачей в камеру сгорания. 

«В ходе модернизации четвертая ступень была перепроектирована, а после экспериментальных проверок разработка внедрена в серийное производство. При этом были также изготовлены новые элементы. Разработка позволила увеличить на 2% КПД компрессора среднего давления, а также минимизировала динамические напряжения», –сказал начальник отдела перспективных разработок «ОДК-Кузнецов» Максим Михеев.

Заказчику в лице ПАО «Газпром» уже поступили четыре НК-36СТ усовершенствованной конструкции. В ходе гарантийного обслуживания двигателей, находящихся в эксплуатации, планируется модернизировать весь парк работающих изделий НК-36СТ.

 

Теги: ОДК ОДК-Кузнецов

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