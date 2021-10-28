Самарские двигатели вывели на орбиту грузовой космический корабль

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-18» по российской программе Международной космической станции.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-18» состоялся 28 октября в 03:00 часов по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур («Восток»). Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

В рамках работ по гарантийному сопровождению двигателей ракеты-носителя специалисты «ОДК-Кузнецов» обеспечивают отладку и проведение контрольных испытаний изделий для космических программ в несколько этапов, важнейшим из которых является предпусковое обслуживание двигателей.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов, в том числе «сухие» грузы, топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.