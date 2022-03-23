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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

23 марта 2022 11:43
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Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Меридиан-М» в интересах Минобороны России.

Запуск состоялся с пусковой установки Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области 22 марта в 15:48 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отработали штатно. Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Теги: ОДК-Кузнецов

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