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Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

15 сентября 2021 11:50
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Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 телекоммуникационными спутниками OneWeb.

    Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими космическими аппаратами OneWeb состоялся 14 сентября в 21:07 по московскому времени со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения двигатели РД-107А/108А отработали штатно. 

    Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. 

Это четырнадцатый в текущем году старт ракеты-носителя «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк.

Группировка спутников OneWeb обеспечит широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. 

Теги: двигатели ОДК-Кузнецов ракета ракета Союз

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