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Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

23 августа 2021 10:38
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Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 телекоммуникационными спутниками OneWeb.

    Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими космическими аппаратами OneWeb состоялся 22 августа в 01:13 по московскому времени со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения двигатели РД-107А/108А отработали штатно. 

    Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили работу силовых установок на космодромах и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Также специалисты проверили  и допустили к работе стартовые пневмощиты производства ПАО «ОДК-Кузнецов», которые подают воздух, азот и гелий на борт ракеты-носителя. 

Это двенадцатый в текущем году старт ракеты-носителя «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.

Сегодняшний пуск стал девятым в программе OneWeb. 

На ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный будет проведен 21 коммерческий запуск 672 спутников OneWeb, которые обеспечат широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. 

Теги: двигатели ОДК-Кузнецов ракета ракета Союз

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