Самарские двигатели обеспечили доставку грузов к МКС

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24». На Международную космическую станцию для обеспечения 69-й экспедиции будут доставлены почти 2,5 тонны грузов.
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-24» состоялся сегодня в 04:08 по московскому времени со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.
На Международную космическую станцию будет доставлено 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1535 кг ресурсного оборудования и инструментов, медицинских средств, продуктов питания, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.
ТГК «Прогресс МС-24» – третий «грузовик», который вывели на орбиту двигатели серийного производства ОДК-Кузнецов в этом году. Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, в том числе и РН типа «Союз-2», начиная с 1958 года. В настоящее время двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.