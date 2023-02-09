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Самарские двигатели обеспечили доставку грузов к МКС

9 февраля 2023 10:54
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Самарские двигатели обеспечили доставку грузов к МКС

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22». На Международную космическую станцию будут доставлены более 2,5 тонн груза.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-22» состоялся 9 февраля в 09:15 по московскому времени со стартового комплекса №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов, необходимых для поддержания полёта в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований.

Это первый пуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с двигателями серийного производства ОДК-Кузнецов в этом году. Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, в том числе и РН типа «Союз-2», начиная с 1958 года. В настоящее время двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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