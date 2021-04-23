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"Роскосмос" впервые отказал заказчику в запуске спутника

23 апреля 2021 17:37
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Все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится. 

"Роскосмос" впервые за годы отказал заказчику в запуске спутника: все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится, рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин журналистам в пятницу, передает РИА Новости.

"Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить еще космический аппарат, мы впервые за всю нашу последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас физически производственные мощности, они на пределе", - сказал Рогозин по итогам посещения Ракетно-космического центра "Прогресс".

В этом году для ракет "Союз" намечается активная пусковая программа по контракту с OneWeb: 25 марта выполнен пуск с Восточного, на 26 апреля планируется второй. Затем последует еще два пуска с Восточного и четыре с Байконура.

Единственным коммерческим пуском ракеты "Союз" не по программе OneWeb в этом году станет старт с одноименным кораблем "Союз", на котором в космос отправятся космические туристы. Его старт планируется на 8 декабря.

 

Фото :  "РОСКОСМОС"/РИА Новости

 

Теги: запуск Роскосмос спутник

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