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В России начали готовиться к высадке человека на Луну

24 сентября 2021 09:03
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В России начали готовиться к высадке человека на Луну

"Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ для изучения вопросов организации пилотируемых полетов. На эти цели корпорация выделяет около 2 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

По итогам исследовательских работ, в частности, должны быть разработаны требования к космическим кораблям, скафандрам и лунной базе. 9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Москва и Пекин подписали меморандум о создании международной научной лунной станции. Проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США. Сообщалось, что для доставки человека на Луну используют ракету "Ангара", передает Радио Маяк.

Теги: Роскосмос

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