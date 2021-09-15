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Россия приостановила разработку сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

15 сентября 2021 09:31
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Россия приостановила разработку сверхтяжелой ракеты для полета на Лун

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы. Об этом сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает «РИА Новости».

« В РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по проекту «Элементы СТК» (сверхтяжелой ракеты — РБК), — сказал он.

Как уточнило агентство, опытно-конструкторская работа «Элементы СТК» предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, в том числе для полетов на Луну.

По словам Баранова, работы прекращены на стадии технического проектирования. В то же время он не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет «Роскосмос», пишет РБК.

Ранее «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 году. Баранов тогда уточнял, что необходимо скорректировать ее внешний вид, на что может уйти несколько месяцев.

В январе Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты и вместо нее использовать для полетов на Луну уже существующие модели. В РАН пояснили, что для новой ракеты нужны будут «принципиально новый маршевый двигатель», «новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков», а также «новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром».

 

Теги: луна ракета РКЦ «Прогресс» Роскосмос

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