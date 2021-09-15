Россия приостановила разработку сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

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Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы. Об этом сообщил гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает «РИА Новости».

« В РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по проекту «Элементы СТК» (сверхтяжелой ракеты — РБК), — сказал он.



Как уточнило агентство, опытно-конструкторская работа «Элементы СТК» предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, в том числе для полетов на Луну.



По словам Баранова, работы прекращены на стадии технического проектирования. В то же время он не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет «Роскосмос», пишет РБК.

Ранее «Роскосмос» приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей», которую планировали завершить к 2028 году. Баранов тогда уточнял, что необходимо скорректировать ее внешний вид, на что может уйти несколько месяцев.



В январе Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты и вместо нее использовать для полетов на Луну уже существующие модели. В РАН пояснили, что для новой ракеты нужны будут «принципиально новый маршевый двигатель», «новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков», а также «новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром».



