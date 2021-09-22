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«Роскосмос» не смог отсудить у самарского РКЦ «Прогресс» 4,7 миллиарда рублей

22 сентября 2021 10:59
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«Роскосмос» не смог отсудить у самарского РКЦ «Прогресс» 4,7 миллиарда рублей

В Арбитражном суде Москвы отказались удовлетворять иск госкорпорации «Роскосмос» к самарскому РКЦ «Прогресс». Предприятие могло лишиться 4,7 млрд рублей. 

В суд представители корпорации обратились в конце 2020 года. Суть претензии не раскрывалась, а с завода потребовали взыскать крупную сумму. 

В пятницу, 17 сентября, арбитраж вынес окончательное решение по делу. Иск не удовлетворили, однако уточняется, что судейское решение можно обжаловать в 9-м арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Некоторое время назад началась подготовка ракеты «Союз-2.1б» под запуск модуля «Причал». Следующий этап подготовки к пуску — транспортировка блоков ракеты-носителя «Союз-2.1б» на технический комплекс монтажно-испытательного корпуса площадки № 31, собщает ГТРК Самара.

Теги: Роскосмос

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