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В данный момент в России формируется региональный научно-образовательный центр ООН.
Самарский университет представил Роскосмосу и ООН образовательные программы в сфере космоса
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Самарский университет представил Роскосмосу и ООН образовательные программы в сфере космоса

18 августа 2021 15:24
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В данный момент в России формируется региональный научно-образовательный центр ООН.

В четверг, 12 августа, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва посетили представитель ООН, сотрудник Бразильского космического агентства Родриго Леонарди и руководитель Корпоративной академии Роскосмоса Кирилл Порватов. Они узнали об образовательных программах в сфере космических технологий, которые реализуются в университете, а также познакомились с лабораториями профильных кафедр.

В режиме онлайн к совещанию присоединились представители космических агентств развивающихся стран, а также руководители уже действующих региональных центров ООН по развитию человеческого потенциала в области космических наук и технологий для развивающихся стран (региональные научно-образовательные центры ООН) - из Китая и Индии.

В данный момент в России формируется региональный научно-образовательный центр ООН. Называться он будет Евразийский космический образовательный центр. Его головной организацией станет Корпоративная академия Роскосмоса. А вот в качестве сетевых партнёров, которые будут реализовывать образовательные программы, рассматриваются четыре вуза страны: МГТУ им. Баумана, РУДН, Самарский университет им. Королёва, СибГАУ им. Решетнева.

Проректор по учебной работе Андрей Гаврилов познакомил участников встречи, в том числе тех, кто подключился к трансляции из своих стран, с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва. Проректор напомнил, что Самарский университет им. Королёва уже не первый год принимает самое активное участие в работе Комитета ООН по мирному использованию космического пространства (UNOOSA). Так, в 2017 году Самара приняла делегатов Практикума Организации Объединённых Наций и Российской Федерации по теме "Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития". Ученые и чиновники из 42 стран обсуждали развитие образовательных технологий в сфере космоса.

Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований, профессор Игорь Белоконов рассказал, как реализуется основной принцип обучения в Самарском университете им. Королева - “образование через исследование” на примере изучения наноспутниковых технологий. “Каждый студент, обучающийся по нашему направлению, работает над конкретным наноспутником”, - сказал Игорь Белоконов. На кафедре обучают и бакалавров, и магистров. Сотрудники кафедры имеют опыт ведения краткосрочных курсов (от 2 недель до 2 месяцев) в развивающихся странах, таких как Мексика и Шри-Ланка. Кафедра обладает лабораторной базой, которая позволяет разработать наноспутник, собрать платы бортовых систем, провести все необходимые испытания перед отправкой в космос, а после - управлять полетом.

Кафедра ежегодно проводит международную летнюю космическую школу, которая объединяет молодых ученых со всего света в их стремлении ставить эксперименты на орбите. С 2018 года школу поддерживает UNOOSA: молодые ученые из развивающихся стран получают тревел-гранты для участия в самарской летней школе.

Игорь Белоконов представил также тематический план 9-месячной программы, разработанной под стандарты региональных центров ООН.

Об образовательных программах в области космической навигации рассказал декан факультета электроники и приборостроения Илья Кудрявцев. Самарский университет им. Королёва по этому направлению приглашает на обучение в англоязычные магистратуру и PhD-докторантуру.

Завершился визит знакомством с деятельностью наземного комплекса управления малыми космическими аппаратами, лабораторий межвузовской кафедры космических исследований. О линейке малых космических аппаратов “АИСТ” и возможностях комплекса управления рассказал доцент кафедры космического машиностроения Иван Ткаченко. В Центре истории авиационных двигателей гости познакомились с уникальной коллекцией двигателей.

Комментарий проректора по учебной работе Самарского университета Андрея Гаврилова:

Визит состоялся в рамках большого проекта ООН, связанного с созданием в России регионального образовательного центра. Всего в мире на сегодняшний день шесть подобных центров: в Китае, Индии, Иордании, Мексике, Нигерии и Марокко. В них студенты и специалисты из развивающихся стран получают знания в области космических технологий. Это позволяет решать задачи устойчивого развития человечества даже в тех странах, где еще нет собственных образовательных программ в сфере космоса и его мирного использования. Сейчас идет речь о создании такого центра в России. Основным координатором этого проекта является Роскосмос. Но сам центр будет создаваться по сетевому принципу. Сегодня был визит-знакомство, который позволит организаторам центра оценить инфраструктуру вузов-участников, пул образовательных программ в области космических технологий.

 

Фото: Анастасия Мельникова

Теги: Акценты образовательные программы ООН Роскосмос Самарский университет

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