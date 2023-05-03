Работники ОДК-Кузнецов победили в конкурсе «Профессионал года»

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В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года». В направлении «Промышленность» работники самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха стали победителями в четырех компетенциях из пяти. «Кузнецовцы» получили награды из рук Губернатора Дмитрия Азарова.

Победитель в номинации «Слесарь-инструментальщик» - один из лучших специалистов инструментального производства Владимир Дегтев. Своей профессии в ОДК-Кузнецов Владимир Николаевич посвятил больше 35 лет, достигнув высшего, 6 квалификационного разряда. Ему поручается выполнение работ по изготовлению особо сложных пресс-форм на все виды турбинных и сопловых охлаждаемых лопаток авиационных двигателей, которые отличаются особой точностью и сложностью. Владимир Николаевич – уважаемый наставник для целого поколения слесарей инструментального производства ОДК-Кузнецов.

Юрий Иванович Попов трудится в ОДК-Кузнецов 45 лет. У него колоссальный опыт по фрезерной обработке деталей и приспособлений. Изготовленную продукцию он сдает с первого предъявления и только отличного качества. Ему поручают самую сложную работу, требующую одновременно точности и скорости. Юрий Иванович работает на самоконтроле, очень четко организовывая весь трудовой процесс. Он неоднократно был победителем конкурсов профессионального мастерства, а сейчас призовые места занимают его воспитанники.

В номинации «Шлифовщик» победу одержал шлифовщик по обработке металлов абразивными кругами сухим способом Александр Екамасов. Почти 49 лет трудится Александр Владимирович в инструментальном производстве, достигнув 6-го разряда. Работы, которые он выполняет – шлифовка пресс-форм, приспособлений, штампов – отличаются особой точностью и сложностью до 8 разряда. Знания и опыт помогают ему находить способы сокращения сроков изготовления деталей, снижая себестоимость выпускаемой продукции.

Лучший электрогазосварщик года – работник производства ракетных двигателей Антон Абаньков. Антон Владимирович несколько раз становился призером федеральных и региональных конкурсов профмастерства. Пришел на завод после окончания Самарского металлургического колледжа и уже почти 12 лет постоянно совершенствуется в своей профессии, осваивая новые виды сварки. Антон занимается изготовлением деталей для авиационных и ракетных двигателей, выполняет в том числе особо сложные и ответственные сварочные работы камер сгорания двигателей РД-107А/РД-108А, гордясь, что в их легендарное качество – 99,9% – есть и его вклад.

«Эти награды – подтверждение тому, что наша земля богата талантливыми и трудолюбивыми людьми. Мы с гордостью и восхищением наблюдаем за тем, как развивается наш легендарный моторостроительный завод – ОДК-Кузнецов. Он обрел второе рождение. Планы предприятия говорят о том, что мы превзойдем показатели периода расцвета трудового предприятия, которые были десятки лет назад. И это делают такие замечательные люди!», - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Конкурс «Профессионал года» в Самарской области проводится с 2013 г. По условиям, общий трудовой стаж участников должен быть не менее 10 лет по специальности, а на предприятии – не менее 5 лет. Среди критериев, по которым комиссия оценивает кандидатов - наличие личного клейма, сдача продукции с первого предъявления, наставническая деятельность. За годы проведения конкурса его лауреатами стали более 700 человек. Всего по итогам 2022 года победителями стали 66 профессионалов по 10 направлениям. В направлении «Промышленность» «кузнецовцы» стали победителями в четырех компетенциях из пяти.