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Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"

27 января 2022 15:08
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По итогам встречи был озвучен ряд предложений по построению дальнейшего сотрудничества технопарка «Жигулевская долина» с ПАО «ОДК-Кузнецов».

27 января технопарк посетили представители ПАО «ОДК-Кузнецов» -  ведущего предприятия в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике.

Рабочая встреча, проходившая в Конгресс-центре «Жигулевской долины», была посвящена знакомству с экосистемой технопарка, возможностями Регионального центра инжиниринга и обсуждению инновационных разработок резидентов, которые могли бы применить свои проекты и технологии на поле ПАО «ОДК-Кузнецов».

Гости приехали с запросом на инновации в области металлообработки и информационных технологий. Заместитель директора оператора инноационной деятельности региона, управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов провел обзорную экскурсию по технопарку, рассказав о ключевых элементах экосистемы, которая выращивает и транслирует инновационные технологии не только в масштабах России, но и на мировой рынок. 

В рамках демо-дня были представлены разработки АНО ИЦР «Аиралаб Рус», ООО «Рена Солюшинс», ООО «Инструм-Рэнд», ООО «ТольяттиДеталь Сервис», ООО ПК «Сириус-ТЛТ», ООО «Прикладная механика», ООО «Поволжская клининговая компания», ООО «Митра».

Также представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили РЦИ – один из крупнейших в России центров инжиниринга, работающий на территории «Жигулевской долины». 

- Старт взаимодействия с ПАО «ОДК-Кузнецов» был дан после подписания соглашения ПАО «ОДК-Кузнецов» и индустриального партнёра технопарка - Инновационным фондом Самарской области, которое состоялось в рамках Самарского инжинирингового Форума. Наша задача, как оператора инноваций, в том, чтобы все проекты, выращенные в экосистеме «Жигулевской долины» стали не только красивыми презентациями, а работающими технологиями, применяемыми на таких крупных площадках, как ПАО «ОДК-Кузнецов», поэтому сотрудничество со стратегически важными предприятиями России имеет для нас ключевое значение, -  отметил Игорь Смирнов.

По итогам встречи был озвучен ряд предложений по построению дальнейшего сотрудничества технопарка «Жигулевская долина» с ПАО «ОДК-Кузнецов».

 

Фото:  пресс-служба технопарка

 

Теги: Мероприятия ОДК-Кузнецов

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