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Пассажиры КбшЖД могут путешествовать со скидкой 60% в рамках акции «Максимальные майские скидки!» 

14 мая 2021 15:35
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На верхние места в вагоны купе.

До 19 мая пассажиры в рамках акции «Максимальные майские скидки!» могут приобрести билеты со скидкой 50-60% на верхние места в вагоны купе ряда поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», курсирующих по популярным направлениям, с датой отправления до 19 мая 2021 года.

Акция распространяется на поезда: №57/58 Москва – Йошкар-Ола, №21/22 Ульяновск – Москва; №121/122 Пенза – Москва,  №65/66 Москва – Тольятти, № 102 Пенза – Нижневартовск (отправлением 14,15 мая 2021 года), № 101 Нижневартовск – Пенза (отправлением 15 мая 2021года), №401/402 Пенза – Нижневартовск, №109/110 Самара – Пенза.  

Специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО «ФПК». Не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. 

 

Фото из открытых источников

 

 

Теги: КбшЖД скидки

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