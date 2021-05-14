Пассажиры КбшЖД могут путешествовать со скидкой 60% в рамках акции «Максимальные майские скидки!» 

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До 19 мая пассажиры в рамках акции «Максимальные майские скидки!» могут приобрести билеты со скидкой 50-60% на верхние места в вагоны купе ряда поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», курсирующих по популярным направлениям, с датой отправления до 19 мая 2021 года.

Акция распространяется на поезда: №57/58 Москва – Йошкар-Ола, №21/22 Ульяновск – Москва; №121/122 Пенза – Москва, №65/66 Москва – Тольятти, № 102 Пенза – Нижневартовск (отправлением 14,15 мая 2021 года), № 101 Нижневартовск – Пенза (отправлением 15 мая 2021года), №401/402 Пенза – Нижневартовск, №109/110 Самара – Пенза.

Специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО «ФПК». Не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Фото из открытых источников