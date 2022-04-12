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ОДК в День космонавтики провела прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей

12 апреля 2022 12:42
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ОДК в День космонавтики провела прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей

В День космонавтики специалисты «ОДК-Кузнецов», Самарского предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха, провели онлайн-урок для школьников. В прямом эфире конструктор, технолог и сборщик ракетных двигателей рассказали о профессии моторостроителя, показали уникальные видеокадры производства. Трансляция велась непосредственно из цеха сборки ракетных двигателей.

Порядка 140 школ самарского региона были привлечены к участию в онлайн-мероприятии. Школьники узнали о виртуальной среде для 3D-моделирования, современных программах, в которых работают конструкторы и технологи предприятия для создания цифровых моделей двигателей и проектирования технологических процессов. О сложнейшем в изготовлении изделии – ракетном двигателе, не прибегая к профессиональным терминам, задействуя увлекательные примеры и сравнения, рассказали инженер-конструктор Дмитрий Братчинин и технолог Павел Баринов. О процессе сборки двигателей и высоких требованиях, которые предъявляются к специалисту, осуществляющему окончательную сборку узлов и предварительную проверку их герметичности, рассказал слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов.

«Двигателестроение – системообразующая отрасль. Именно двигатель дает возможность ракетам подниматься в космическое пространство, самолетам – летать, а кораблям – ходить по морям. Двигатель для школьников – это сложный агрегат, который непонятным образом работает и дает движение объекту. Поэтому интересно погружаться в принципы работы двигателя, понимать процессы создания и работы. 

Авиационное двигателестроение сегодня переживает подъем. «ОДК-Кузнецов» не просто увеличивает объемы производства, а обеспечено заказами на годы вперед, создает новые двигатели, внедряет новые технологии, новые материалы, новые методы проектирования и расчетов. Понимая эти тенденции, потребность в научных, инженерных и рабочих кадрах тоже растет, мы проводим большую образовательную работу среди школьников, рассказываем, как устроены наши продукты, как работают двигателестроители, почему эта отрасль чрезвычайно интересна и перспективна. «ОДК-Кузнецов» увеличивает набор на целевые программы в ВУЗах и колледжах», сообщил директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. 

Впервые в этом году на онлайн-уроке выступил студент программы целевого обучения  «Крылья Ростеха» Виктор Саликов. В обращении к учащимся самарских школ он отметил, что возможность стать частью федерального проекта есть у каждого школьника, интересующегося математикой и физикой, при условии хорошей успеваемости и успешной сдачи ЕГЭ. У Виктора, как и его сокурсников, есть персональные наставники на предприятии – опытные конструкторы «ОДК-Кузнецов». Все студенты образовательного проекта трудоустроены на предприятие. Виктор Саликов – в должности техника-конструктора. В рамках проекта молодые люди уже осваивают рабочие профессии и продолжают профессиональное развитие.

В 2022 году «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет имени С.П. Королева расширили  набор студентов для обучения по программе подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Осваивать профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей будут 40 человек – вдвое больше, чем в прошлом году. За хорошую успеваемость студенты смогут получать мотивационные выплаты до 35 тыс. рублей. Также в этом году будет набрана пилотная группа студентов-технологов в Самарском техническом университете. Заявки от абитуриентов принимаются до 26 июля.

Теги: ОДК-Кузнецов

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