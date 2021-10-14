ОДК представила на выставке в ВИАМ достижения в области аддитивных технологий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава ЦБ обратила внимание, что важно, чтобы рост ипотеки был соразмерен росту доходов.
Глава Банка России Набиуллина рассказала, когда жилье станет доступнее
Мужчина предложил подростку принять участие в разбойном нападении, пообещав купить ему алкоголь и дать денег.
В Красноглинском районе мужчина со своим несовершеннолетним знакомым пойдут под суд за разбойное нападение
Все материалы для выставки предоставил Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина.
В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"
В столице разыграют 10 квартир в течение пяти недель.
В Москве разыграют десять квартир среди горожан, которые сделают прививку от коронавируса
Первое мероприятие в рамках фестиваля состоялось 13 октября в спорткомплексе «Маяк» в Самаре, в нем приняли участие команды из 7 вузов региона.
В Самарской области стартовал фестиваль ВФСК ГТО среди студентов вузов  
По факту ДТП проводится проверка.
Женщина водитель ВАЗ-21099 и трое ее детей погибли в ДТП с "Камазом" в Ростовской области
Сточные воды со всей Самары – порядка 600 тысяч кубических метров воды в круглосуточном режиме поступают на городские очистные канализационные сооружения.
«Оздоровление Волги»: первый этап масштабной реконструкции ГОКС завершится в этом году
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с девятью странами
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.78
-0.08
EUR 83.33
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
В Самаре прошел юбилейный Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Дмитрий Азаров поставил задачу провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ОДК представила на выставке в ВИАМ достижения в области аддитивных технологий

14 октября 2021 12:44
348
ОДК представила на выставке в ВИАМ достижения в области аддитивных технологий

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила достижения в области аддитивных технологий на VII Международной конференции «Аддитивные технологии: настоящее и будущее», которая прошла во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ). Сегодня ОДК совместно с ФГУП «ВИАМ» разрабатывают более 110 типов деталей с применением аддитивных технологий полного цикла изготовления. 

Результатом совместной работы являются новые технологии изготовления деталей камеры сгорания, компрессора, турбины высокого и низкого давления современных двигателей ПД-35, ВК-650В, ВК-1600В, семейства двигателей ТВ7-117. 

Ещё один проект - разработка сплава для завихрителя фронтового устройства камеры сгорания двигателя ПД-14. Деталь создана методом 3D-печати из отечественной металлопорошковой композиции. Технологический цикл производства составил всего шесть дней с абсолютным качеством, тогда как традиционный цикл литья по выплавляемым моделям составляет 60 дней, а вероятность дефекта достигает 60%. Производительность труда при этом была увеличена в десять раз.

Инженер-технолог «ОДК–Кузнецов» Иван Ермаков рассказал об исследовании полимерных материалов, применяемых при производстве двигателей в литье по выплавляемым моделям. Для этого в «ОДК-Кузнецов» внедряется полимерная 3D-печать.

«Создание полимерных моделей деталей и узлов газотурбинных двигателей позволяет проводить эксперименты по их стыковке ещё до отливки в металле. Благодаря новым технологиям значительно сокращаются время и трудозатраты. Максимум за сутки «выращивается» даже крупногабаритная деталь, при этом она не требует механической обработки. Кроме того, полимерный порошок значительно дешевле металла. Также технологию послойного наплавления полимеров можно применить для создания опытных образцов пресс-форм и оснастки. А замена восковых моделей для литья по выплавляемым моделям полимерными позволит отливать детали с большей точностью, меньшей шероховатостью поверхности и создавать отливки геометрически сложных конфигураций», - рассказал Иван Ермаков. 

Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов отметил, что аддитивные технологии определяют переход промышленности к шестому технологическому укладу, обеспечивают повышение производительности более чем в 30 раз с одновременным повышением коэффициента использования материалов до 0,98 и снижением массы конструкций до 50%.

«За 2020–2021 годы в ВИАМ изготовлено более сорока пяти тонн металлопорошковых композиций сплавов на различных основах. В этом году объем отгруженных деталей увеличен в шесть раз. Кроме того, согласно требованиям ведущих конструкторских бюро авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности разработано для аддитивных технологий шесть уникальных сплавов и более двадцати адаптированных серийных материалов», — отметил Евгений Каблов.

По итогам конференции участники поддержали необходимость формирования и финансирования при государственной поддержке отдельной программы по развитию и внедрению аддитивных технологий в серийное производство новых изделий. Также была поддержана идея создания единого межотраслевого центра «Материалы и цифровые технологии их производства», обеспечивающего полный цикл разработки, изготовления и трансфера в серийное производство ресурсных деталей различных отраслей промышленности.

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены наград губернатора Самарской области
24 сентября 2021, 10:56
Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены наград губернатора Самарской области
Награды вручены 23 сентября на торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя. Новости компаний
693
20 студентов спецпроекта «Крылья Ростеха» начали знакомиться с производством «ОДК-Кузнецов»
17 сентября 2021, 11:29
20 студентов спецпроекта «Крылья Ростеха» начали знакомиться с производством «ОДК-Кузнецов»
В этом году «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет впервые набрали группу «Крылья Ростеха». Новости компаний
723
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
15 сентября 2021, 11:50
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
Группировка спутников OneWeb обеспечит широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.  Новости компаний
692
В центре внимания
Уже 754 случая коронавируса за сутки в Самарской области!
14 октября 2021  14:00
Уже 754 случая коронавируса за сутки в Самарской области!
623
Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний
14 октября 2021  13:19
Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний
711
В Самарской области коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся
14 октября 2021  12:57
В Самарской области коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся
523
15 октября стартует Всероссийская перепись населения
14 октября 2021  11:58
15 октября стартует Всероссийская перепись населения
426
Самарцы могут принять участие в Переписи населения через портал Госуслуг
14 октября 2021  11:47
Самарцы могут принять участие в Переписи населения через портал Госуслуг
415
Весь список