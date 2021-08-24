ОДК-Кузнецов заключила с Минобороны РФ госконтракт на поставку восьми двигателей для Ту-160М

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключила с Министерством обороны России государственный контракт на поставку партии двигателей НК-32 серии 02 для стратегических ракетоносцев Ту-160М на сумму 7,5 млрд руб. В течение двух лет заказчик получит восемь силовых установок.

Подписи под контрактом поставили заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Согласно контракту, моторы НК-32 серии 02 изготовит и поставит самарское предприятие «ОДК-Кузнецов».

Двигатель НК-32 серии 02 для Ту-160М является одним из основных продуктов в линейке «ОДК-Кузнецов». Поставки новых моторов начались в августе 2020 года.

Проект по выпуску новых двигателей НК-32 серии 02 и перспективные планы по созданию, а затем серийному производству нового изделия большой мощности повлекли за собой техперевооружение и модернизацию производственной базы «ОДК-Кузнецов». В настоящее время на предприятии ведется 22 объекта строительства и реконструкции общей площадью 125 тыс. кв.м. Общая сумма инвестиций составит около 40 млрд руб. В «ОДК-Кузнецов» поступило 230 единиц нового высокопроизводительного оборудования, до конца 2022 года поступит еще 125.

Фото: пресс-служба «ОДК-Кузнецов»