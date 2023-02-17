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ОДК-Кузнецов с нуля готовит профессионалов для двигателестроения

17 февраля 2023 10:25
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ОДК-Кузнецов с нуля готовит профессионалов для двигателестроения

ОДК-Кузнецов, самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, реализует программу подготовки кадров для работы на производстве. Соискателям без профильного образования и опыта работы предлагается освоить рабочую профессию на выбор и стать частью профессионального коллектива. Первая в этом году группа учеников уже завершила теоретическое обучение в учебном центре и приступила к практическим занятиям на производственном участке предприятия.

По условиям приема, овладеть профессией токаря, фрезеровщика или шлифовщика могут кандидаты, имеющие базовое техническое образование. Все претенденты перед тем, как приступить к обучению, проходят тестирование на общую техническую грамотность, после чего между предприятием и кандидатами заключается ученический договор. Во время обучения ученикам выплачивается гарантированная ежемесячная стипендия.

По окончании обучения для каждого кандидата будет организована производственная практика с закреплением за ним опытного наставника – работника производства. В конце апреля практическая подготовка учащихся будет завершена. По окончании учебного курса соискателей ждет квалификационный экзамен, включающий проверку теоретических знаний и практических навыков. С успешно справившимися с квалификационными испытаниями соискателями будет заключен трудовой договор.

«ОДК-Кузнецов предлагает мотивированным и успешно сдавшим квалификационный экзамен кандидатам не только возможность трудоустройства, а открывает обозримую перспективу роста в коллективе профессионалов. На предприятии действует система поощрения сотрудников за профессиональные успехи и достижения. В этом году стартует второй по счету конкурс профессионального мастерства среди работников предприятия, победителям и призерам которого предлагается повышение квалификационного разряда по профессии, призовые выплаты и надбавки к заработной плате. Мы адаптируем вновь принятых сотрудников на рабочем месте и нацеливаем их на профессиональный рост. Всесторонне подходя к вопросу, проводим командообразующие и спортивные мероприятия, действует система социальной поддержки», – отметила директор по персоналу ОДК-Кузнецов Ольга Красавина.

На предприятии продолжат практику обучения будущих работников с нуля. В учебном центре ОДК-Кузнецов на данный момент более 90 человек обучаются профессии впервые, повышают квалификацию по имеющейся рабочей специальности и проходят профессиональную переподготовку.

Теги: ОДК-Кузнецов

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